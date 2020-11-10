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В Башкирии появился мобильный туристический гид по геопарку «Торатау»

В Башкирии появился мобильный туристический гид по геопарку «Торатау»

| 10 ноя 2020 | 11:20

Геопарк «Торатау» запустил мобильное приложение. Оффлайн-карта достопримечательностей, перечень развлечений и турбаз, правила посещения - самая необходимая информация теперь будет под рукой у гостей геопарка «Торатау», а точнее, прямо в смартфоне.

Туристический гид по геопарку «Торатау» уже доступен для пользователей операционной системы iOS (на Android выход запланирован позже).



Приложение «умеет» знакомить гостей с историей и фактами о достопримечательностях при помощи QR-кодов. Они расположены на информационных стендах, которые обеспечивают удобную навигацию рядом с основными природными и культурными объектами. Функция считывания работает и в режиме оффлайн, так как не на всей территории геопарка имеется стабильный мобильный интернет.

Путеводитель подскажет, куда направиться исследовать достопримечательности и поможет выбрать конные, пешие, водные экскурсионные маршруты от официальных партнеров геопарка. На карте работает фильтрация по типу объектов (горы, скалы, пещеры и т.д.). В разделе «Сервисы» пользователь может подобрать жилье и быстро связаться с представителем для бронирования.

В приложении подгружаются последние новости геопарка, есть привычный для пользователей соцсетей формат историй.

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Источник: sterlegrad.ru

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