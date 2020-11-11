"В Уфе нашли клад": Хабиров поделился необычной новостью

| 11 ноя 2020 | 10:41

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что при строительстве Восточного выезда из Уфы был обнаружен клад. В нем находились памятники археологии эпохи неолита, бронзового века, средневековья и XVIII века.





Речь идет об изделиях из бронзы и камня. Радий Хабиров признался, что такое «бывает лишь в кино». Артефакты ученые собрали и готовят для передачи в Государственный музейный фонд страны.

«Я думал, такое только в кино бывает – прямо у нас в Уфе, при строительстве Восточного выезда нашли «клад». Это ценнейшие памятники археологии эпохи неолита, бронзового века, средневековья (периода Великого переселения народов) и XVIII века. Изделия из камня и бронзы, наконечники стрел, упряжь, керамика, монеты и многое другое впервые обнаружили здесь в 2017 году, а сейчас ученые завершают сбор артефактов и приступают к их обработке и передаче в Государственный музейный фонд России. Что-то выделят и нашему Национальному музею, так что посмотрим, какие сокровища лежат у нас буквально под ногами», — заявил Радий Хабиров.

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Фото: соцсети Радия Хабирова, ГорОбзор.ру