Жители Башкирии смогут увидеть сближение Сатурна, Юпитера и Луны

| 14 ноя 2020 | 18:01

Жители Башкирии увидят сближение Сатурна, Юпитера и Луны. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.



19 ноября вечером растущая Луна» (-9,8m звездной величины) в возрасте четырех дней будет видна рядом с Юпитером и Сатурном. Юпитер и Сатурн с каждым днем все ближе подходят друг к другу, чтобы встретиться на небе в редчайшем «великом соединении» 21 декабря – в день зимнего солнцестояния, когда планеты почти сольются в одну – их будет разделять всего 6 угловых минут. Такое сближение Юпитера и Сатурна бывает раз в столетия, последний раз они так сближались 400 лет назад (!) – в 1623 году. Через месяц 17 декабря серпик растущей Луны снова окажется рядом со сблизившимися Юпитером и Сатурном, предоставив полюбоваться красивым зрелищем на вечернем небе.







Юпитер, как самая яркая «звезда» (-2,1m) сияет по вечерам невысоко над южным горизонтом. Сатурн, который ярче всех окружающих звезд, но уступая в блеске Юпитеру (его звездная величина +0.6 m), виден рядом с Юпитером, слева от него.



Все три светила 19 ноября будут видны над горизонтом в созвездии Стрельца чуть больше трех часов после захода Солнца и рано зайдут. Первой под горизонтом скрывается Луна — через 3 часа 20 минут после Солнца — в 20:20, потом в 20:50 заходит Юпитер, а через 20 минут после него в 21:10 заходит Сатурн.





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Источник: ufaplanetarium.ru