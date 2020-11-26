Как правильно ухаживать за кожей при ношении маски во время коронавируса

| 26 ноя 2020 | 17:02

В то время как люди защищают себя и окружающую среду с помощью маски, кожа требует повышенного ухода. Ниже даны советы о том, как за ней ухаживать.



Кожа, скрытая под маской, подвергается большему стрессу, чем при обычных обстоятельствах. Ношение маски – бремя не только в том случае, если она уже страдает дерматологической проблемой, но и тогда, когда ее состояние нормальное.







Если дышать через маску, то она быстро намокнет. Потоотделение расширяет поры, которые затем забиваются жиром. В такой среде на коже размножаются бактерии, что вызывает проблемы. Сухая или чувствительная кожа может раздражаться и высыхать под маской, а на коже, склонной к акне, может размножаться сыпь. Волдыри и пустулы могут быть еще одним признаком раздражения.

Как позаботиться о своей коже?

В целом рекомендуется ограничить или полностью отказаться от макияжа и регулярного очищения и увлажнения кожи. Для очищения следует использовать нежный гель – средство не должно пересушивать кожу. Для увлажнения желательно использовать крем, защищающий кожу и обладающий противовоспалительным действием. Идеально, если он будет содержать витамины, например E, B3 или B5. Дневной крем должен иметь более тонкую консистенцию, и нужно использовать его чаще в течение дня, чтобы он не высыхал. Ночью можно использовать более питательный крем, он поможет восстановить кожу. Также пригодятся питательные маски или увлажняющая сыворотка для кожи. Можно использовать цветочную воду для освежения, например, розовую. Необходимо увлажнять губы.

Кожа улучшится, если носить более мягкую хлопковую ткань, которая лучше впитывает влагу. Если приходится носить маску несколько часов, менять ее каждые 2-3 часа и регулярно стирать. Между сменой масок дать коже хотя бы короткий перерыв, чтобы она могла подышать.

Дерматит и маска

Как помочь при угревой сыпи и сухости кожи?









Маска может ухудшить состояние кожи у тех, кто борется, например, с дерматитом или угрями. При дерматите кожа под маской может ухудшиться, станет раздраженной и красной, а на ней могут появиться волдыри. Защитный крем Dermasoft может помочь, но кожу следует продолжать обрабатывать рекомендованными продуктами. Если проблема не исчезнет, нужно обратиться за профессиональной помощью. Также может возникать контактный дерматит, проявляющийся покраснением, жжением или зудом в местах соприкосновения маски с кожей. В этом случае может помочь цинковая мазь.Кожа также склонна к появлению прыщей. Под маской еще больше образуется кожный жир, который закупоривает поры. Хлопковые маски нужны, чтобы кожа могла дышать. На воспаленный участок можно нанести цинковую мазь, масло чайного дерева, гель алоэ вера или другой антисептик. Однако нужно стараться избегать более агрессивных продуктов. Антибактериальную мазь также можно использовать при кожных инфекциях, которые проявляются в виде пятен в уголках рта или на подбородке.

Сухой и чувствительной коже поможет регулярное увлажнение. Также можно использовать препараты, содержащие, например, гиалуроновую кислоту, пантенол или алоэ вера или другие седативные средства. Также могут подойти кремовые маски или масло ши.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram