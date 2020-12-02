BadComedian, разглядел в фильме "Вратарь галактики" оду Башкортостану

| 02 дек 2020 | 10:01

Популярный видеоблогер Евгений Баженов, которого большинство людей знает под псевдонимом BadComedian, выпустил очередной обзор теперь уже на отечественный фантастический боевик "Вратарь галактики". В своей оригинальной ироничной манере Баженов рассказал о недостатках сценария, которых нашел довольно-таки много.







В одной из сцен критик пытается понять, зачем камера делает наезд с акцентом на молодую девочку в нижнем белье. И сам же себе отвечает, что эту сцену трактуют не так. По его мнению, на самом деле, это ода Башкирии, что воплощена на цветке курая, изображенного на флаге республики, а также в фильме позади одного из героев.

Отметим, что сам Баженов родился и до 12 лет жил в Стерлитамаке, после чего переехал в Подмосковье, где проживает и работает сейчас.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram