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Ученые узнали, как уничтожить коронавирус за 30 секунд

Ученые узнали, как уничтожить коронавирус за 30 секунд

| 02 дек 2020 | 10:07

Ученые из университета Калифорнии открыли новую методику борьбы с коронавирусом. Благодаря работе ученых из США, вирус можно уничтожить буквально за полминуты.



В научном журнале под названием Physics of Fluids говорится, что специалисты наносили вирус на различного рода поверхности, после чего проводили их обработку потоком холодной плазмы.

Как оказалось, такое решение позволяет уничтожить большую часть коронавирусного патогена практически на всех поверхностях.

По мнению ученых, такая инновационная методика даст возможность проводить дезинфекцию не только предметов, но и производить очистку воздуха.

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