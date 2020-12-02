Максимум метеорного потока Геминиды можно будет увидеть в небе над Башкирией

| 02 дек 2020 | 11:48

Жители Башкортостана смогут в ночь на 14 декабря увидеть самую большую часть метеорного потока Геминиды. Данную информацию распространила пресс-служба планетария Уфы.







Следует добавить, что Геминиды представляют собой наиболее обильный и красивый поток метеоров, иногда даже затмевая Персеиду – один из ярчайших метеорных потоков, который можно увидеть в августе. Свое название данное явление получило благодаря созвездию Близнецов (Gemini). При наблюдении создается впечатление, что светящиеся метеоры вылетают как будто бы из одной точки, что называют радиантом.

Предположительно, можно будет увидеть от 50 и больше метеоров за 1 час. А чем темнее будет место, с которого ведется наблюдение, тем большее количество метеоров можно будет увидеть.





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