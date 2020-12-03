Российский космонавт сделал снимки Уфы из космоса

Уфа | 03 дек 2020 | 13:45

Российский космонавт Сергей Рязанский на собственной странице в социальной сети часто публикует фотографии различных уголков нашей планеты. В этот раз он показал снимки Уфы и опубликовал несколько интересных фактов о столице Башкирии.







По его словам, Уфа является самым просторным российским городом, ведь на 1 жителя приходится почти 700 квадратных метров площади. По протяженности столица Башкирии находится на 3 месте после Сочи и Волгограда. На территории Уфы легко могли бы поместить 7 городов по площади, как Париж. Космонавт также написал, что на 1 жителя Уфы приходится 202 квадратных метра зеленых насаждений.



Кроме того, Уфа ни разу не была никем взята за всю свою историю, так что космонавт окрестил Уфу "непобедимой".

Ранее сообщалось о том, что жители Башкортостана смогут в ночь на 14 декабря увидеть самую большую часть метеорного потока Геминиды. Данную информацию распространила пресс-служба планетария Уфы.





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