Ежегодно в праздничную ночь и последующие выходные дни врачи получают множество звонков, связанных с тяжелыми последствиями переедания и пищевыми отравлениями. Впрочем, для Нового года это закономерно, так как столы ломятся от изобилия. Причем выбор блюд и напитков не всегда оказывается правильным, что и приводит к расстройству пищеварения и отравлениям. Медики составили перечень наиболее вредных новогодних блюд и напитков и рассказали, какие продукты совмещать не стоит.

Коктейли «с продолжением»





Изжога, тяжесть в желудке, расстройство кишечника и тошнота, конечно, могут испортить любой праздник. Однако «чемпионом» по количеству испорченных праздников было и остается алкогольное отравление, а также его более слабая стадия – что называется, «перебрал». О чем же необходимо помнить во время праздника, чтобы потом не вспоминать о нем с содроганием?

Опасные майонезы

Коварное шампанское

Жирное мясо

«Вредные» мандарины

Как не растолстеть за новогодние праздники?





Самой распространенной ошибкой, которую совершают люди в новогоднюю ночь, является смешивание крепкого алкоголя с газированными напитками. И совершают двойной промах, поскольку, во-первых, такие коктейли маскируют вкус алкоголя, и выпить в результате можно намного больше. Во-вторых, газированные напитки помогают алкоголю быстрее всасываться в кровь, в результате чего опьянение наступает быстрее, а похмелье на следующее утро будет сильнее.Если бы не «Оливье», Нового года, наверное, не было бы. Но ограничиваться только одним салатом не в русском характере. Вдобавок к французскому изыску на стол выставляются крабовые, овощные, куриные и другие блюда, как правило, заправленные майонезом. Врачи рекомендуют либо съедать такие салаты в начале застолья, либо заменить их на салаты с растительным маслом. А дело в том, что майонез быстро киснет, особенно в душном и жарком помещении, и им легко отравиться. В таком случае, при «благоприятном» исходе дело кончится обычным расстройством кишечника и, как следствие, праздника, а в худшем – тяжелым пищевым отравлением.Трудно представить себе праздник без алкоголя, поэтому разнообразие новогоднего стола и тут отличается изобилием: кому-то водочки, кому-то вина. Но традиционно все начинают с шампанского. Этот напиток сам по себе — настоящий праздник. Он искрится, пузырится и весело стреляет пробкой. И всё бы ничего, если бы не изжога, отрыжка и вздутие живота , которая является очень частым спутником шампанского. Поэтому медики советуют ограничить употребление шампанского в новогоднюю ночь одним, максимум двумя бокалами, выпитыми под бой Курантов.Свинина запеченная, утка фаршированная, гусь в яблоках — от таких блюд разыгрывается зверский аппетит. Всё сочное, хрустящее, жирное, и в этом кроется главная опасность: не каждый желудок способен выдержать такое изобилие жиров. А если учесть, что в Новый год вся пища поглощается в больших объемах, чем обычно, имеет смысл задуматься о замене жирного мяса на блюда из кролика или курицы. В этом случае у желудка появится шанс продержаться до утра.На заметку: с мясными блюдами лучше всего употреблять овощи, так как, в отличие от картошки и злаков, они прекрасно усваиваются и не вызывают изжоги и тяжести.Без этих сладких цитрусовых Новый год — не праздник. Они полезны, вкусны, а ещё ими можно закусывать. Однако медики предостерегают: люди, страдающие язвами, колитом, гастритом или холециститом должны употреблять мандарины крайне осторожно, так как они негативно воздействуют на слизистую желудка и кишечника. Такая способность мандаринов портит их репутацию «самого праздничного фрукта», а заодно и всю ночь тому, кто их отведал.Кстати, врачи напоминают, что мандарины, как и любые другие фрукты, нельзя есть после основных блюд. Ведь «упав» сверху на мясо, они будут «ждать», пока оно переварится. Сами же в это время будут потихоньку бродить, а потом портить вечер мучительным чувством вздутия живота, отрыжкой и изжогой. Поэтому, если вы не представляете новогоднюю ночь без мандаринов, лучше начните с них вечер.Но если все-таки вы не удержались за новогодним столом и съели слишком много или что-то неподходящее, то, оказывается, что последствия таких ошибок можно нейтрализовать с помощью современных лекарств. Широко рекламируемыми сегодня средствами от тяжести в желудке и других описанных нами расстройств являются ферментативные препараты, например, Мезим форте, Креон, Панкреатин, Фестал. Но не все знают, что принимая ферменты вы рискуете располнеть, ведь они помогают расщеплению и усвоению пищи, в том числе ее избыточного количества во время праздников. А зачем вам лишние кг? Итак, принимая ферментативные препараты, вы набираете вес.

По мнению гастроэнтерологов, лучше всего избиться от последствий переедания, причем без риска набрать лишний вес, помогают препараты группы прокинетиков. Прокинетики воздействуют на мускулатуру желудка, усиливая его перильстатику, в результате чего пища измельчается и продвигается дальше. Самым известным и широко применяемым прокинетиком является Мотилиум®, он предотвратит симптомы вздутия живота, появление тошноты и рвоты от переедания и пищевых отравлений, отрыжку и метеоризм, а главное без опасений набрать лишний вес.



Итак, оказывается, что способы пережить, не страдая от переедания, не потолстев и не отравившись, эти обильные на угощения новогодние каникулы, существуют. Запаситесь на всякий случай надежными и безопасными лекарствами – и тогда праздник пройдет замечательно!