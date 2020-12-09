Какие игрушки можно повесить на елку к Новому 2021 году Быка

| 09 дек 2020 | 16:31

Согласно восточным приметам, стоит быть осторожным, когда выбираете новогодние игрушки для елки к году Быка. Эксперты поделились советами, как нужно выбирать украшения.







Цвет

В качестве цвета украшений лучше выбрать белый цвет, потому что предстоящий год «Белого Металлического Быка». Также можно добавить элементы бежевого и серого оттенка. Хорошо будут смотреться золотистые и серебристые игрушки. А вот украшения черных, красных и коричневых тонов лучше избегать. Это объясняется тем, что они противопоставлены по энергетике белому цвету и могут отпугнуть удачу.



Форма

Эксперты на сайте dailyhoro.ru рассказали, что нужно выбирать игрушки с максимально простой формой. Наиболее подходящим вариантом станут круглые украшения. Квадратные и треугольные игрушки лучше в этом году не вешать. «Усмирить» Быка помогут симметричные украшения с плавными изгибами.

Игрушки-талисманы

В этом году лучше избегать украшений в виде птиц, особенно феникса. Также не стоит использовать игрушки-драконы, которые представляют стихию Огня. Подойдут такие талисманы как: лошадь, змея, собака, лошадь и, конечно, сам бык. Она поможет привлечь спокойную и позитивную энергию на праздники и сделать начало 2021 года максимально позитивным и продуктивным.



Гирлянды

На этот Новый год лучше отказаться от разноцветных гирлянд в пользу светящихся белым цветом. Их стоит вешать вертикально, избегая перекрутов.









Также можно украсить елку исключительно гирляндами, или наоборот только игрушками. Основная цель – не перегрузить ее. Лучшим выбором стиля для конца 2020 года станет минимализм.



Также многие забывают, что перед Новым годом важно сделать карту желаний. Ведь она поможет не только осуществить мечты, но и обрести удачу.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay