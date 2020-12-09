Врачи-офтальмологи предупредили об опасности синего света от экранов гаджетов

| 09 дек 2020 | 16:52

О вреде синего цвета, излучаемом экранами гаджетов, в интервью "Прайм" предупредила офтальмолог Арпине Адамян.







Врач пояснила, что синий свет (HEV—излучение) негативно сказывается на нашем здоровье. По ее словам, синяя световая волна считается одной из самых коротких в светового спектре, однако обладающей большой энергией.



В частности, она может провоцировать необратимые фотохимические реакции в сетчатке глаз. Вследствие чего разрушаются фоторецепторы.



Офтальмолог предупредила, что такое излучение способствует преждевременному старению и пигментации кожи. Кроме того, оно может снижать выработку мелатонина и провоцировать бессонницу.

Для сохранения зрения Адамян порекомендовала при использовании гаджетов надевать специальные очки с желтым светофильтром, поглощающим свечение экранов. При этом она отметила важным воздерживаться от любых устройств во избежание нарушения биоритмов за 2-3 часа до сна. По ее мнению, гаджетами допустимо пользоваться только днем, делая при этом перерывы.





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