Какие подарки лучше не дарить на Новый 2021 год Быка

| 11 дек 2020 | 20:40

В год Белого Металлического Быка стоит отказаться от покупки некоторых подарков, чтобы не привлечь неприятности.



Специалисты в эзотерике составили список презентов, приобретение которых не принесет удачи в Новом году.







Банные аксессуары. Стоит отказаться от покупки шампуней, полотенец и других предметов для водных процедур. Белый Бык не любит мытье и подарки не оценит.



Предметы красного цвета. Несмотря на консервативность Быка, злоупотребление вещами красного цвета сделает животное агрессивным. В следующем году от красных подарков лучше отказаться – так можно избежать неудачи.

. Часы в качестве подарка считаются плохим знаком, а подаренный в новогоднюю ночь аксессуар может стать проклятием. Если стрелки на часах остановится, то это грозит неприятностями.. Бык – это то животное, для которого на первом месте стоят практичные вещи, а не мишура. Подарки, которые будут бесполезны в хозяйстве, животное не оценит и не будет покровительствовать ни дарителю, ни получателю подарка.. Вазы, кошельки, сумки, преподнесенные пустыми, могут привести к финансовым проблемам. Пустой кошелек символизирует бедность, пустая сумка – сулит отсутствие благополучия в семье. Пустые вазы могут стать причиной одиночества и разногласий между близкими людьми.

Татуировки. Намерение подарить близкому человеку сертификат в тату-салон Бык не оценит. Так как татуировки у него ассоциируются с тавро. Также лучше не дарить сертификаты на процедуры, связанные с изменением внешности.



Кожаные изделия. Такой подарок разгневает Быка и доставит много проблем тому, кто выбрал такой подарок.





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Фото: pixabay