| 16 дек 2020 | 14:41

Жители Башкирии смогут увидеть «Великое соединение» Юпитера и Сатурна 21 декабря. Об этом сообщается на сайте Уфимского планетария.







В 18:32 часов по уфимскому времени две планеты-гиганта Солнечной системы подойдут друг к другу так близко, что угловое расстояние между ними будет всего 6 угловых минут.



«Такое тесное сближение бывает крайне редко. Последний раз планеты так близко подходили друг к другу почти 400 лет назад в 1623 году», - сообщили в планетарии.



Отмечается, что соединение Юпитера и Сатурна бывают раз в 20 лет и обычно они подходят друг к другу на расстояние не менее одного-двух градусов. Таких соединений, когда планеты разделяло расстояние в 6 угловых минут и меньше, было всего шесть, считая от начала нашей эры.

Для наблюдения соединения планет нужно сразу после захода Солнца выбрать место с открытым горизонтом на юго-запад, чтобы ни деревья, ни дома не закрывали эту часть. Наблюдению также может помешать облачность и дымка.



Невооружённым глазом люди с хорошим зрением увидят гиганты раздельно – Сатурн будет выше Юпитера. При наблюдении в телескоп или применяя окуляры сразу можно увидеть обе планеты в одном поле зрения.





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