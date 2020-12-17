Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Бурзянском районе 13-летний подросток собственными руками собрал трицикл

В Бурзянском районе 13-летний подросток собственными руками собрал трицикл

В Бурзянском районе 13-летний подросток собственными руками собрал трицикл

Бурзянский район | 17 дек 2020 | 12:47

В Башкирии 13-летний подросток своими руками собрал трицикл. На сбор необходимых деталей, изучение схем ушло около года, а сам трицикл Арсен при папиной помощи сделал за два месяца.



Арсен Кульбердин — семиклассник, живет в д. Старомусятово Бурзянского района. Увлекается техникой с детства, рассказывают наши коллеги из газеты﻿ «Башкортостан». От отца Шамиля мальчик научился сварке и постепенно втянулся в создание интересных приспособлений. Например, в прошлом году он сделал трехколесный велосипед. Сверстники тут же стали просить сделать им тоже, потому что на таком велосипеде с тележкой удобно ездить и на сенокос, и на рыбалку.

Но Арсена не устроила скорость велосипеда. Он решил попробовать сделать трехколесный трицикл, который увидел в интернете.


«Хотя трицикл может развить скорость около 30-40 километров в час, мы не разрешаем сыну ездить быстрее 20 километров. Трицикл ему нужен, чтобы ездить на сенокос и иногда в магазин. Мы договорились, что используем технику только для работы», — рассказала мама юного «Кулибина» Наркас.


Арсен пока не решил, кем станет в будущем. Но уже понятно, что его профессия будет связана с техникой.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: