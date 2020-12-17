В Бурзянском районе 13-летний подросток собственными руками собрал трицикл

Бурзянский район | 17 дек 2020 | 12:47

В Башкирии 13-летний подросток своими руками собрал трицикл. На сбор необходимых деталей, изучение схем ушло около года, а сам трицикл Арсен при папиной помощи сделал за два месяца.







Арсен Кульбердин — семиклассник, живет в д. Старомусятово Бурзянского района. Увлекается техникой с детства, рассказывают наши коллеги из газеты﻿ «Башкортостан». От отца Шамиля мальчик научился сварке и постепенно втянулся в создание интересных приспособлений. Например, в прошлом году он сделал трехколесный велосипед. Сверстники тут же стали просить сделать им тоже, потому что на таком велосипеде с тележкой удобно ездить и на сенокос, и на рыбалку.



Но Арсена не устроила скорость велосипеда. Он решил попробовать сделать трехколесный трицикл, который увидел в интернете.

«Хотя трицикл может развить скорость около 30-40 километров в час, мы не разрешаем сыну ездить быстрее 20 километров. Трицикл ему нужен, чтобы ездить на сенокос и иногда в магазин. Мы договорились, что используем технику только для работы», — рассказала мама юного «Кулибина» Наркас.

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Арсен пока не решил, кем станет в будущем. Но уже понятно, что его профессия будет связана с техникой.