В Бурзянском районе 13-летний подросток собственными руками собрал трицикл
Бурзянский район | 17 дек 2020 | 12:47
В Башкирии 13-летний подросток своими руками собрал трицикл. На сбор необходимых деталей, изучение схем ушло около года, а сам трицикл Арсен при папиной помощи сделал за два месяца.
Арсен Кульбердин — семиклассник, живет в д. Старомусятово Бурзянского района. Увлекается техникой с детства, рассказывают наши коллеги из газеты «Башкортостан». От отца Шамиля мальчик научился сварке и постепенно втянулся в создание интересных приспособлений. Например, в прошлом году он сделал трехколесный велосипед. Сверстники тут же стали просить сделать им тоже, потому что на таком велосипеде с тележкой удобно ездить и на сенокос, и на рыбалку.
Но Арсена не устроила скорость велосипеда. Он решил попробовать сделать трехколесный трицикл, который увидел в интернете.
«Хотя трицикл может развить скорость около 30-40 километров в час, мы не разрешаем сыну ездить быстрее 20 километров. Трицикл ему нужен, чтобы ездить на сенокос и иногда в магазин. Мы договорились, что используем технику только для работы», — рассказала мама юного «Кулибина» Наркас.
Арсен пока не решил, кем станет в будущем. Но уже понятно, что его профессия будет связана с техникой.