Как встречать 2021 Год Быка правильно: советы астрологов

| 20 дек 2020 | 11:03

Новый 2021 год пройдет под знаком Белого Металлического Быка. Астрологи рассказали, как правильно встретить наступающий новый год, чтобы увеличить шансы на счастливую и удачную жизнь в ближайшие 12 месяцев. Одежда в новогоднюю ночь должна быть белых, металлических, бежевых оттенков, сообщает РИА Новости.







По мнению астролога Лилии Любимовой, необходимо предостеречься от огненных оттенков в праздничных образах - это красный, бордовый и оранжевый. Точно стоит исключить насыщенный красный цвет наряда и также помаду в этом оттенке. Желательно избегать аксессуаров и белья этого же цвета. Допустимы пастельно-розовый и приглушенно бордовый, а также сдержанные оттенки красного, но все же они не желательны. В качестве украшений лучше всего выбирать те, которые изготовлены из светлых металлов. В косметике должны быть молочные, бежевые, металлические тона.

Не рекомендуется встречать торжество в откровенных нарядах, поскольку Бык является консервативным знаком Восточного гороскопа. Астрологи рекомендуют украшать ёлку игрушками, выполненными в виде фруктов, моркови, а также можно использовать настоящие мандарины. Неплохо было бы добавить денежные атрибуты в декор, ведь Бык символизирует финансы и работу.



Бык является земным знаком. Астролог Элеонора Гинзбург в связи с этим отметила, что в декор желательно добавить желтые или золотые квадраты. Они являются символом земли. Что касается новогоднего стола, то в меню не должно быть блюд, изготовленных из говядины. Тоже правило касается и колбасы, в которой не должно находится говядины. Это связано с тем, что Бык является травоядным животным. Большее предпочтение необходимо отдать на столе бобовым, овощным салатам, фруктам. Если невозможно обойтись без мяса, то говядину лучше заменить на свинину, мясо птицы, а вместо колбасы использовать крабовые палочки в салате оливье.









Новый год лучше не встречать в шумных компаниях и увеселительных заведениях - Бык является стабильным и неспешным знаком. Это особенно актуально сейчас, когда медики рекомендуют в связи с эпидемиологической ситуацией ограничить контакты в период новогодних праздников.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pan.ru