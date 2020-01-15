Как правильно купаться в проруби на Крещение

Крещенское купание не относится к обязательным обрядам церкви. Тем не менее для многих погружение в специально оборудованную прорубь уже стало доброй традицией. Несмотря на то, что в этот период года всегда свирепствуют морозы, считается, что после крещенского купания риск заболеть минимален. Однако для неподготовленного организма купание в проруби является настоящей шоковой терапией.







При погружении в ледяную воду к внутренним органам мощным потоком приливает кровь. Если заранее объективно не оценить возможности своего организма, троекратного окунания в ледяные воды может обернуться осложнением здоровья. Чтобы крещенское купание прошло без неприятных последствий, следует соблюдать элементарные правила купания в проруби, которых придерживаются опытные «моржи».









Как бы вам ни хотелось приобщиться к этой традиции, если у вас есть проблемы со здоровьем и вы страдаете заболеваниями сердца, артериальной гипертонией, астмой, бронхитом и рядом других заболеваний, окунаться в прорубь не стоит. Купание в ледяной воде может вызвать резкое обострение хронических заболеваний и ухудшить состояние организма. Даже если вы считаете себя здоровым, во избежание неблагоприятных последствий перед купанием в ледяной воде проконсультируйтесь с врачом.Примерно за неделю-две до купания необходимо начать подготавливать организм к ледяной воде. Начните с контрастного душа. Когда вода перестанет казаться прохладной, добавьте обливания холодной водой.Независимо от погоды, одевайтесь тепло, при этом одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и надеваться. Поскольку конечности замерзают быстрее других частей тела, обувь и перчатки должны быть максимально теплыми. Купальник или плавки нужно надеть дома. С собой возьмите небольшой коврик, тапочки, большое махровое полотенце или халат и сменное белье.Раздеваться перед купанием необходимо снизу вверх. Сначала снимите обувь, потом другие предметы одежды и в последнюю очередь — носки, сменив их на взятые с собой тапочки.Перед тем как идти к проруби — разогрейтесь. Поделайте нехитрые активные упражнения: помашите руками, поприседайте, попрыгайте. Только после этого можете заходить в воду.Заходите не торопясь, в среднем темпе, чтобы не замерзнуть. В ледяной воде не рекомендуется находится больше 30 секунд, чтобы избежать общего переохлаждения организма, поэтому лучше повременить с заплывами. Просто окунитесь три раза и быстро выходите. Если все делать достаточно быстро, но без лишней суеты, организм не успеет остыть.

После выхода из воды сразу же оботритесь полотенцем, встаньте на коврик и начинайте переодеваться в сухую одежду. Надевать одежду рекомендуется сверху вниз. Если вы решили окунуться с головой, первым делом насухо, насколько это возможно, вытрите волосы и наденьте шапку.

После того как вы оденетесь, для согрева организма выпейте горячего чая с имбирем или медом. Чтобы обеспечить себя напитком, не поленитесь заварить его дома и привезти с собой термосе.