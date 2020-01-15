Как правильно купаться в проруби на Крещение
Крещенское купание не относится к обязательным обрядам церкви. Тем не менее для многих погружение в специально оборудованную прорубь уже стало доброй традицией. Несмотря на то, что в этот период года всегда свирепствуют морозы, считается, что после крещенского купания риск заболеть минимален. Однако для неподготовленного организма купание в проруби является настоящей шоковой терапией.
При погружении в ледяную воду к внутренним органам мощным потоком приливает кровь. Если заранее объективно не оценить возможности своего организма, троекратного окунания в ледяные воды может обернуться осложнением здоровья. Чтобы крещенское купание прошло без неприятных последствий, следует соблюдать элементарные правила купания в проруби, которых придерживаются опытные «моржи».Как бы вам ни хотелось приобщиться к этой традиции, если у вас есть проблемы со здоровьем и вы страдаете заболеваниями сердца, артериальной гипертонией, астмой, бронхитом и рядом других заболеваний, окунаться в прорубь не стоит. Купание в ледяной воде может вызвать резкое обострение хронических заболеваний и ухудшить состояние организма. Даже если вы считаете себя здоровым, во избежание неблагоприятных последствий перед купанием в ледяной воде проконсультируйтесь с врачом.
После выхода из воды сразу же оботритесь полотенцем, встаньте на коврик и начинайте переодеваться в сухую одежду. Надевать одежду рекомендуется сверху вниз. Если вы решили окунуться с головой, первым делом насухо, насколько это возможно, вытрите волосы и наденьте шапку.