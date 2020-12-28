Что можно подарить на Новый год 2021: идеи маленьких и недорогих презентов

| 28 дек 2020 | 18:15

Что можно подарить на Новый год 2021: идеи маленьких и недорогих подарков Хочется порадовать близких на Новый год, а в кошельке не так много наличности? Не страшно, ведь существует множество вариантов бюджетных подарков, которые приятно получить в канун праздника.







Пожалуй, Новый год – один из лучших способов напомнить родным о своих чувствах, порадовать и вызвать улыбку. И даже если с финансами все не так хорошо, как хотелось бы, это не испортит праздника, ведь хорошее настроение стоит совсем недорого! Главное – ваше внимание, искренность и желание подарить немного чуда.

ТОП-10 популярных бюджетных подарков на Новый год 2021

Сладкие подарки — сладости, за редким исключением, любят и взрослые, дети. А новогодний подарок с конфетами, шоколадным печеньем или даже зефиром в оригинальной и красивой упаковке — настоящий символ дружеских отношений. Кстати, такой подарок можно приготовить даже самостоятельно, если есть какой-то опыт в кулинарном мастерстве.

— сладости, за редким исключением, любят и взрослые, дети. А новогодний подарок с конфетами, шоколадным печеньем или даже зефиром в оригинальной и красивой упаковке — настоящий символ дружеских отношений. Кстати, такой подарок можно приготовить даже самостоятельно, если есть какой-то опыт в кулинарном мастерстве. Брелок с символом Нового года 2021 — стильный и оригинальный брелок для ключей является практически универсальным подарком. Тем более он не громоздкий и соответствует новогодней тематике. Так как символ будущего года — Металлический бык, стоит искать металлические брелоки с изображением этого животного.

— стильный и оригинальный брелок для ключей является практически универсальным подарком. Тем более он не громоздкий и соответствует новогодней тематике. Так как символ будущего года — Металлический бык, стоит искать металлические брелоки с изображением этого животного. Ароматические свечи — желательно, чтобы это были свечи с ароматом корицы, ванили, цитрусовых или кофе. Можно приобрести красивые свечи ручной работы, но они обычно стоят дороже. Рукодельницы могут сделать такой подарок своими руками.

— желательно, чтобы это были свечи с ароматом корицы, ванили, цитрусовых или кофе. Можно приобрести красивые свечи ручной работы, но они обычно стоят дороже. Рукодельницы могут сделать такой подарок своими руками. Новогодний носок — и хотя это традиция родом из Англии, многие люди обрадуются такому необычному подарку. Наполните носок конфетами и мелкими подарками, пожеланиями или даже конфетти – и положительные эмоции гарантированы!

— и хотя это традиция родом из Англии, многие люди обрадуются такому необычному подарку. Наполните носок конфетами и мелкими подарками, пожеланиями или даже конфетти – и положительные эмоции гарантированы! Хьюдж-бокс — идея дарить такие атмосферные и уютные подарки принадлежит шведам. Суть бокса состоит в том, чтобы наполнить небольшую коробочку милыми и приятными аксессуарами в одном стиле. Этот презент как нельзя лучше подходит для новогодних праздников, ведь наполнить его можно чем угодно. Например, положить несколько пакетиков вкусного чая, пару палочек корицы, ароматное печенье и теплые шерстяные носки.

— идея дарить такие атмосферные и уютные подарки принадлежит шведам. Суть бокса состоит в том, чтобы наполнить небольшую коробочку милыми и приятными аксессуарами в одном стиле. Этот презент как нельзя лучше подходит для новогодних праздников, ведь наполнить его можно чем угодно. Например, положить несколько пакетиков вкусного чая, пару палочек корицы, ароматное печенье и теплые шерстяные носки. Теплые вязаные вещи — лучший способ проявить заботу о близком человеке. Стильные перчатки , шапка или уютный шарф — и недорогой подарок на Новый год 2021 готов.

— лучший способ проявить заботу о близком человеке. Стильные , или уютный — и недорогой подарок на Новый год 2021 готов. Игрушка-антистресс — эти мягкие и милые игрушки нравятся почти всем. Антистресс может быть любого цвета или формы, лишь бы он понравился получателю. Так же можно дополнить его каким-то оригинальным поздравлением или шуткой.

— эти мягкие и милые игрушки нравятся почти всем. Антистресс может быть любого цвета или формы, лишь бы он понравился получателю. Так же можно дополнить его каким-то оригинальным поздравлением или шуткой. Новогодние шары — чудо за стеклом особенно понравятся женщинам и девушкам. Кстати, смастерить его можно и своими руками. Нужна лишь небольшая стеклянная банка, вата, новогодние фигурки и фантазия.

— чудо за стеклом особенно понравятся женщинам и девушкам. Кстати, смастерить его можно и своими руками. Нужна лишь небольшая стеклянная банка, вата, новогодние фигурки и фантазия. Аксессуары для снеговика — кто не любит лепить снеговиков, особенно если позволяет погода? Но вот что это за снеговик без морковки, шарфика, пуговиц и шапки? Вот как раз это и будет содержимым забавного новогоднего подарка. По отдельности вещи стоят совсем недорого, а настроение после такого времяпровождения будет просто отличным.

— кто не любит лепить снеговиков, особенно если позволяет погода? Но вот что это за снеговик без морковки, шарфика, пуговиц и шапки? Вот как раз это и будет содержимым забавного новогоднего подарка. По отдельности вещи стоят совсем недорого, а настроение после такого времяпровождения будет просто отличным. Елочные игрушки — набор оригинальных елочных игрушек как нельзя лучше подходит в качестве подарка на Новый 2021 год. В качестве украшений для елки можно также купить гирлянды, шары, игрушки необычной формы или праздничную мишуру.

Недорогие подарки родителям на Новый год 2021

подарочный набор чая — на самом деле это возможность попробовать что-то новенькое. А так как подобные наборы обычно упакованы в красивые коробочки, их затем можно использовать для хранения каких-то мелких вещей;

— на самом деле это возможность попробовать что-то новенькое. А так как подобные наборы обычно упакованы в красивые коробочки, их затем можно использовать для хранения каких-то мелких вещей; плед — кто же откажется мягкого и уютного пледа, который будет согревать в зимние вечера? Такой подарок особенно подойдет тем, кто любит проводить время за совместным просмотром фильмов или чтением книг;

— кто же откажется мягкого и уютного пледа, который будет согревать в зимние вечера? Такой подарок особенно подойдет тем, кто любит проводить время за совместным просмотром фильмов или чтением книг; чайная пара — такие элегантные парные чашки станут украшением любого чаепития и будут согревать родительское сердце;

— такие элегантные парные чашки станут украшением любого чаепития и будут согревать родительское сердце; календарь с семейными фотографиями — родителям будет приятно любоваться детьми и внуками, особенно когда это памятные семейные фото. Также в календаре можно отметить вместо религиозных и государственных дат важные семейные события. Например, дни рождения и годовщины;

— родителям будет приятно любоваться детьми и внуками, особенно когда это памятные семейные фото. Также в календаре можно отметить вместо религиозных и государственных дат важные семейные события. Например, дни рождения и годовщины; набор для барбекю — отличный подарок на Новый год 2021 за небольшие деньги. В таких комплектах есть сразу несколько инструментов, которые понадобятся для нарезки и приготовления еды на гриле;

— отличный подарок на Новый год 2021 за небольшие деньги. В таких комплектах есть сразу несколько инструментов, которые понадобятся для нарезки и приготовления еды на гриле; пара шерстяных шарфов — очень милый и уютный презент, который демонстрирует вашу заботу о родителях. Можно выбрать изделия с новогодним принтом, чтобы он больше подходит к тематике праздника;

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Как недорого поздравить парня, мужа с Новым годом 2021

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— погружение интересного аксессуара в чашку вызовет положительные эмоции у любого мужчины! скретч-карта мира — подойдет в подарок мужчине, который хочет посетить немало стран.

Недорогой подарок вовсе не означает, что он будет плохим или никому не нужным. Маленький бюджет можно потратить с умом и подарить человеку положительные эмоции и что-то полезное.Если вы совсем не знаете, что можно подарить на небольшую сумму, то можете подсмотреть что-то из следующего списка:Дешевый подарок на Новый год 2021 — это не так сложно. Главное — забота и внимание, которое так хочется передать своим близким и родным людям.Очень часто в качестве бюджетных презентов родителям дарят бесполезные безделушки, которые потом только занимают место на полках. Но на самом деле в списке подарков маме и папе на Новый год есть куда более интересные вещи:При выборе подарка любимому человеку, нужно учитывать его возраст, увлечения, положения в обществе и так далее. Конечно, универсальных презентов просто не существует. Тем не менее, есть несколько хороших идей недорогих подарков на Новый 2021 год, которые понравятся многим мужчинам. В их числе:

Желательно дополнить карту флажками, чтобы отмечать те места, где он уже побывал.



Конечно, это не все варианты, как можно недорого поздравить любимого с Новым годом 2021. Вы можете вдохновиться предложенными вариантами и придумать собственные подарки, которые вызовут у родного человека только положительные эмоции.

Идеи бюджетных презентов девушке или жене

маска для сна — красивый и женственный аксессуар подарит вашей девушке или жене здоровый сон, а также не даст слишком рано проснуться от солнечных лучей;

— красивый и женственный аксессуар подарит вашей девушке или жене здоровый сон, а также не даст слишком рано проснуться от солнечных лучей; подарочный сертификат на посещение СПА-салона — на плечи жены ложится слишком много забот: уборка, готовка, забота о детях. Подарить поход в СПА станет высшим проявлением любви. Даже несколько процедур позволят женщине расслабиться, отдохнуть и почувствовать себя королевой;

— на плечи жены ложится слишком много забот: уборка, готовка, забота о детях. Подарить поход в СПА станет высшим проявлением любви. Даже несколько процедур позволят женщине расслабиться, отдохнуть и почувствовать себя королевой; органайзер для украшений — это может быть шкатулка со специальными отделениями для разных украшений или подставка, выполненная в форме короны, дерева и так далее;

— это может быть шкатулка со специальными отделениями для разных украшений или подставка, выполненная в форме короны, дерева и так далее; игрушка-грелка — многие девушки питают слабость к пушистым зверькам. А чтобы такой презент на Новый год 2021 был более полезным, выбирайте игрушки-грелки, которые будут согревать любимую в зимние ночи;

— многие девушки питают слабость к пушистым зверькам. А чтобы такой презент на Новый год 2021 был более полезным, выбирайте игрушки-грелки, которые будут согревать любимую в зимние ночи; печенье или шоколад с предсказаниями — находка для сладкоежек. Романтичный презент в красивой коробке подарит массу положительных эмоций;

— находка для сладкоежек. Романтичный презент в красивой коробке подарит массу положительных эмоций; флорариум — мини-лес или мини-сад за стеклом оживит квартиру и станет прекрасным декором;

— мини-лес или мини-сад за стеклом оживит квартиру и станет прекрасным декором; украшения с натуральными камнями — поделочные камни стоят дешево, зато порадуют своим необычным внешним видом. Кроме того, многие считают, что минералы обладают магическими свойствами. Браслеты, подвески, сережки, брошки — вариантов такого подарка много, важно лишь учитывать вкус женщины;

— поделочные камни стоят дешево, зато порадуют своим необычным внешним видом. Кроме того, многие считают, что минералы обладают магическими свойствами. Браслеты, подвески, сережки, брошки — вариантов такого подарка много, важно лишь учитывать вкус женщины; баночка со сладостями — наполните баночку разными вкусностями: печеньем, конфетами, леденцами и так далее. Желательно составить и распечатать оригинальную этикетку «лекарство от плохого настроения». Такой маленький подарок подойдет и друзьям-сладкоежкам, которые любят такие необычные сюрпризы.

Что можно подарить детям на Новый 2021 год

игровая палатка в виде юрты или вигвама — дети любят обустраивать собственные палатки для игр. Такой подарок можно подарить и мальчику, и девочке;

— дети любят обустраивать собственные палатки для игр. Такой подарок можно подарить и мальчику, и девочке; пальчиковые краски — гипоаллергенные краски и ватман позволят проявить творчество в полной мере!

— гипоаллергенные краски и ватман позволят проявить творчество в полной мере! набор маленького мастера — мальчишки от такого презента на Новый год 2021 просто в восторге, ведь теперь у них есть собственные инструменты, которые очень похожи на папины;

— мальчишки от такого презента на Новый год 2021 просто в восторге, ведь теперь у них есть собственные инструменты, которые очень похожи на папины; спортивный инвентарь — мячи, гантели, костюмы для тренировок или даже собственный тренажер понравятся очень многим мальчикам. Девочкам можно купить массажный круг, скакалку или специальный коврик для занятий;

— мячи, гантели, костюмы для тренировок или даже собственный тренажер понравятся очень многим мальчикам. Девочкам можно купить массажный круг, скакалку или специальный коврик для занятий; коллекция любимых персонажей — в возрасте 4-6 лет дети активно изучают героев мультфильмов, запоминают их особенности и играют по ролям. Полная коллекция смешариков, фиксиков, миньонов и других персонажей сделает такую игру еще более интересной;

— в возрасте 4-6 лет дети активно изучают героев мультфильмов, запоминают их особенности и играют по ролям. Полная коллекция смешариков, фиксиков, миньонов и других персонажей сделает такую игру еще более интересной; интерактивный пупс или кукла — этот подарок на Новый 2021 год можно преподнести маленькой дочке, у которой только проснулся интерес к игре в дочки-матери;

— этот подарок на Новый 2021 год можно преподнести маленькой дочке, у которой только проснулся интерес к игре в дочки-матери; костюм супергероя или принцессы — поможет ребенку перевоплотиться в любимого персонажа;

— поможет ребенку перевоплотиться в любимого персонажа; портативная колонка — относительно недорогой подарок, который принесет детям немало радости. Чтобы презент был более интересным, выбирайте модели с подсветкой.

Что подарить друзьям на Новый год 2021

ежедневник — в стильном блокноте можно хранить всю нужную информацию: расписание, планы, мысли и так далее;

— в стильном блокноте можно хранить всю нужную информацию: расписание, планы, мысли и так далее; магнитная доска на холодильник — оригинальный презент, на котором можно написать пару поздравительных слов;

— оригинальный презент, на котором можно написать пару поздравительных слов; копилка в виде быка — так как именно бык является символом 2021 года;

— так как именно бык является символом 2021 года; подушка с необычным дизайном — для парня это может быть какой-то интересный принт, для девушки – модель со стразами. Выбирайте в зависимости от стиля получателя;

— для парня это может быть какой-то интересный принт, для девушки – модель со стразами. Выбирайте в зависимости от стиля получателя; термостакан — незаменимая вещь во время прогулок, работы и даже долгих посиделок. Можно выбрать модель с новогодним дизайном, поздравительными надписями и числом 2021;

— незаменимая вещь во время прогулок, работы и даже долгих посиделок. Можно выбрать модель с новогодним дизайном, поздравительными надписями и числом 2021; ручка с именной гравировкой — желательно выбирать со специальной подставкой;

— желательно выбирать со специальной подставкой; кошелек или портмоне — из настоящей кожи вряд ли можно отнести к бюджетным подаркам, но можно подарить модель из кожзама или текстиля;

— из настоящей кожи вряд ли можно отнести к бюджетным подаркам, но можно подарить модель из кожзама или текстиля; набор носков — для девушки это могут быть милые теплые носочки с животными, а для парня – с интересными фразами, принтами, шутками или поздравлениями с 2021 годом. И хотя этот подарок считается банальным, его можно дарить, если проявить хоть немного фантазии;

— для девушки это могут быть милые теплые носочки с животными, а для парня – с интересными фразами, принтами, шутками или поздравлениями с 2021 годом. И хотя этот подарок считается банальным, его можно дарить, если проявить хоть немного фантазии; запасной ремешок для часов — такой необычный презент скажет о вашей внимательности и заботе.

скалку для приготовления печенья — подойдет в случае, если девушка увлекается готовкой и не обидится на такой презент;

— подойдет в случае, если девушка увлекается готовкой и не обидится на такой презент; кулон в виде бабочки — красивое и нежное украшение необязательно будет дорого стоить, особенно если украшено поделочными камнями;

— красивое и нежное украшение необязательно будет дорого стоить, особенно если украшено поделочными камнями; соль для ванны — красивая баночка с цветной солью поднимет настроение любой девушке. Желательно дополнить ее поздравительной надписью «С Новым 2021 годом!»;

— красивая баночка с цветной солью поднимет настроение любой девушке. Желательно дополнить ее поздравительной надписью «С Новым 2021 годом!»; соляная лампа — необычный аксессуар обычно ставят на прикроватную тумбочку. Такой подарок не только порадует красивым и ровным светом, но и положительно скажется на состоянии здоровья. Считается, что соляные лампы помогают успокоиться, расслабиться, улучшают качество сна и способствуют нормализации всех процессов в организме;

— необычный аксессуар обычно ставят на прикроватную тумбочку. Такой подарок не только порадует красивым и ровным светом, но и положительно скажется на состоянии здоровья. Считается, что соляные лампы помогают успокоиться, расслабиться, улучшают качество сна и способствуют нормализации всех процессов в организме; конфетница — станет украшением любого праздничного стола.









У мужчин перед праздниками часто идет голова кругом, так как придумать подарок любимой не так-то просто. Девушки и женщины в своих желаниях порой капризны. Им хочется быть красивыми и желанными, а презенты в виде кухонной утвари часто воспринимаются в штыки.Чтобы хорошо провести праздничную ночь в канун 2021 года и порадовать любимую достойным подарком, выбирайте один из следующих вариантов:Многие взрослые почти до самых праздников не могут решить, что же подарить их детям. Причем спрашивать у самого ребенка бесполезно — им часто хочется всего и сразу. Но чтобы порадовать свое чадо, необязательно зарабатывать миллионы.Вот несколько вариантов подарков с ограниченным бюджетом:Помните, что дешевле — не значит хуже. Подарок даже за небольшую сумму вызовет не меньше радости.Даже если у вас проблемы с бюджетом, нужно хотя бы символически поздравить близких. Ведь это говорит о вашем внимании, что намного важнее самого подарка.Вот что можно подарить друзьям в канун праздника:Но не все подарки универсальны для парня и девушки. Вот, например,

Другу можно подарить что-то из следующего списка:

шоколадная медаль — и вкусно, и приятно. Подойдет сладкоежкам с хорошим чувством юмора;

— и вкусно, и приятно. Подойдет сладкоежкам с хорошим чувством юмора; шампунь для усов и бороды — конечно, дарить такой презент нужно друзьям, у которых есть борода и усы;

— конечно, дарить такой презент нужно друзьям, у которых есть борода и усы; именной бокал для пива — отличный подарок для совместных посиделок в 2021 году;

— отличный подарок для совместных посиделок в 2021 году; ключница в виде гранаты — стильный аксессуар поможет хранить ключи в полном порядке;

— стильный аксессуар поможет хранить ключи в полном порядке; формы для льда в виде стопок — оригинальный подарок сделает лед гораздо интереснее.

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Фото: alltime.ru

За небольшую сумму можно поздравить всех: родителей, детей, друзей и знакомых. Ведь суть праздника заключается вовсе не в подарках, а в том, чтобы напомнить родным о своих чувствах и подарить им хорошие эмоции на весь следующий год!