Что можно подарить на Новый год 2021: идеи маленьких и недорогих презентов
| 28 дек 2020 | 18:15
Что можно подарить на Новый год 2021: идеи маленьких и недорогих подарков Хочется порадовать близких на Новый год, а в кошельке не так много наличности? Не страшно, ведь существует множество вариантов бюджетных подарков, которые приятно получить в канун праздника.
Пожалуй, Новый год – один из лучших способов напомнить родным о своих чувствах, порадовать и вызвать улыбку. И даже если с финансами все не так хорошо, как хотелось бы, это не испортит праздника, ведь хорошее настроение стоит совсем недорого! Главное – ваше внимание, искренность и желание подарить немного чуда.
ТОП-10 популярных бюджетных подарков на Новый год 2021Недорогой подарок вовсе не означает, что он будет плохим или никому не нужным. Маленький бюджет можно потратить с умом и подарить человеку положительные эмоции и что-то полезное.
Если вы совсем не знаете, что можно подарить на небольшую сумму, то можете подсмотреть что-то из следующего списка:
- Сладкие подарки — сладости, за редким исключением, любят и взрослые, дети. А новогодний подарок с конфетами, шоколадным печеньем или даже зефиром в оригинальной и красивой упаковке — настоящий символ дружеских отношений. Кстати, такой подарок можно приготовить даже самостоятельно, если есть какой-то опыт в кулинарном мастерстве.
- Брелок с символом Нового года 2021 — стильный и оригинальный брелок для ключей является практически универсальным подарком. Тем более он не громоздкий и соответствует новогодней тематике. Так как символ будущего года — Металлический бык, стоит искать металлические брелоки с изображением этого животного.
- Ароматические свечи — желательно, чтобы это были свечи с ароматом корицы, ванили, цитрусовых или кофе. Можно приобрести красивые свечи ручной работы, но они обычно стоят дороже. Рукодельницы могут сделать такой подарок своими руками.
- Новогодний носок — и хотя это традиция родом из Англии, многие люди обрадуются такому необычному подарку. Наполните носок конфетами и мелкими подарками, пожеланиями или даже конфетти – и положительные эмоции гарантированы!
- Хьюдж-бокс — идея дарить такие атмосферные и уютные подарки принадлежит шведам. Суть бокса состоит в том, чтобы наполнить небольшую коробочку милыми и приятными аксессуарами в одном стиле. Этот презент как нельзя лучше подходит для новогодних праздников, ведь наполнить его можно чем угодно. Например, положить несколько пакетиков вкусного чая, пару палочек корицы, ароматное печенье и теплые шерстяные носки.
- Теплые вязаные вещи — лучший способ проявить заботу о близком человеке. Стильные перчатки, шапка или уютный шарф — и недорогой подарок на Новый год 2021 готов.
- Игрушка-антистресс — эти мягкие и милые игрушки нравятся почти всем. Антистресс может быть любого цвета или формы, лишь бы он понравился получателю. Так же можно дополнить его каким-то оригинальным поздравлением или шуткой.
- Новогодние шары — чудо за стеклом особенно понравятся женщинам и девушкам. Кстати, смастерить его можно и своими руками. Нужна лишь небольшая стеклянная банка, вата, новогодние фигурки и фантазия.
- Аксессуары для снеговика — кто не любит лепить снеговиков, особенно если позволяет погода? Но вот что это за снеговик без морковки, шарфика, пуговиц и шапки? Вот как раз это и будет содержимым забавного новогоднего подарка. По отдельности вещи стоят совсем недорого, а настроение после такого времяпровождения будет просто отличным.
- Елочные игрушки — набор оригинальных елочных игрушек как нельзя лучше подходит в качестве подарка на Новый 2021 год. В качестве украшений для елки можно также купить гирлянды, шары, игрушки необычной формы или праздничную мишуру.
Недорогие подарки родителям на Новый год 2021Очень часто в качестве бюджетных презентов родителям дарят бесполезные безделушки, которые потом только занимают место на полках. Но на самом деле в списке подарков маме и папе на Новый год есть куда более интересные вещи:
- подарочный набор чая — на самом деле это возможность попробовать что-то новенькое. А так как подобные наборы обычно упакованы в красивые коробочки, их затем можно использовать для хранения каких-то мелких вещей;
- плед — кто же откажется мягкого и уютного пледа, который будет согревать в зимние вечера? Такой подарок особенно подойдет тем, кто любит проводить время за совместным просмотром фильмов или чтением книг;
- чайная пара — такие элегантные парные чашки станут украшением любого чаепития и будут согревать родительское сердце;
- календарь с семейными фотографиями — родителям будет приятно любоваться детьми и внуками, особенно когда это памятные семейные фото. Также в календаре можно отметить вместо религиозных и государственных дат важные семейные события. Например, дни рождения и годовщины;
- набор для барбекю — отличный подарок на Новый год 2021 за небольшие деньги. В таких комплектах есть сразу несколько инструментов, которые понадобятся для нарезки и приготовления еды на гриле;
- пара шерстяных шарфов — очень милый и уютный презент, который демонстрирует вашу заботу о родителях. Можно выбрать изделия с новогодним принтом, чтобы он больше подходит к тематике праздника;
- чашки-хамелеон — эта керамическая посуда меняет свой рисунок под действием температуры. Как только туда наливаешь кипяток, кружка меняет свой оттенок, а точки и линии становятся частью шикарного рисунка;
- книга семейных рецептов — блокнот поможет собрать все мамины рецепты воедино, чтобы ей не пришлось постоянно искать их в записных книжках.
Как недорого поздравить парня, мужа с Новым годом 2021При выборе подарка любимому человеку, нужно учитывать его возраст, увлечения, положения в обществе и так далее. Конечно, универсальных презентов просто не существует. Тем не менее, есть несколько хороших идей недорогих подарков на Новый 2021 год, которые понравятся многим мужчинам. В их числе:
- перчатки для сенсорного экрана — чтобы не мерзли руки и была возможность пользоваться телефоном даже во время мороза;
- дизайнерские игральные карты — приятный презент для тех, кому присуща азартная натура;
- футболка с эмблемой супермена — такой недорогой подарок придаст парню уверенности в своих силах и намекнет о его значимости;
- шар для принятия решений — порой принять решения очень и очень трудно. Такой шуточный аксессуар выручит мужчину и поможет в любой трудной ситуации;
- термосумка для ланча — полезный презент пригодится и студенты, и состоявшемуся начальнику. Термосумка сохранит еду в тепле и позволит полноценно насладиться вкусным домашним обедом, приготовленный с любовью;
- заварник для чая в виде подводной лодки — погружение интересного аксессуара в чашку вызовет положительные эмоции у любого мужчины!
- скретч-карта мира — подойдет в подарок мужчине, который хочет посетить немало стран.
Желательно дополнить карту флажками, чтобы отмечать те места, где он уже побывал.
Конечно, это не все варианты, как можно недорого поздравить любимого с Новым годом 2021. Вы можете вдохновиться предложенными вариантами и придумать собственные подарки, которые вызовут у родного человека только положительные эмоции.
Идеи бюджетных презентов девушке или женеУ мужчин перед праздниками часто идет голова кругом, так как придумать подарок любимой не так-то просто. Девушки и женщины в своих желаниях порой капризны. Им хочется быть красивыми и желанными, а презенты в виде кухонной утвари часто воспринимаются в штыки.Чтобы хорошо провести праздничную ночь в канун 2021 года и порадовать любимую достойным подарком, выбирайте один из следующих вариантов:
- маска для сна — красивый и женственный аксессуар подарит вашей девушке или жене здоровый сон, а также не даст слишком рано проснуться от солнечных лучей;
- подарочный сертификат на посещение СПА-салона — на плечи жены ложится слишком много забот: уборка, готовка, забота о детях. Подарить поход в СПА станет высшим проявлением любви. Даже несколько процедур позволят женщине расслабиться, отдохнуть и почувствовать себя королевой;
- органайзер для украшений — это может быть шкатулка со специальными отделениями для разных украшений или подставка, выполненная в форме короны, дерева и так далее;
- игрушка-грелка — многие девушки питают слабость к пушистым зверькам. А чтобы такой презент на Новый год 2021 был более полезным, выбирайте игрушки-грелки, которые будут согревать любимую в зимние ночи;
- печенье или шоколад с предсказаниями — находка для сладкоежек. Романтичный презент в красивой коробке подарит массу положительных эмоций;
- флорариум — мини-лес или мини-сад за стеклом оживит квартиру и станет прекрасным декором;
- украшения с натуральными камнями — поделочные камни стоят дешево, зато порадуют своим необычным внешним видом. Кроме того, многие считают, что минералы обладают магическими свойствами. Браслеты, подвески, сережки, брошки — вариантов такого подарка много, важно лишь учитывать вкус женщины;
- баночка со сладостями — наполните баночку разными вкусностями: печеньем, конфетами, леденцами и так далее. Желательно составить и распечатать оригинальную этикетку «лекарство от плохого настроения». Такой маленький подарок подойдет и друзьям-сладкоежкам, которые любят такие необычные сюрпризы.
Что можно подарить детям на Новый 2021 годМногие взрослые почти до самых праздников не могут решить, что же подарить их детям. Причем спрашивать у самого ребенка бесполезно — им часто хочется всего и сразу. Но чтобы порадовать свое чадо, необязательно зарабатывать миллионы.Вот несколько вариантов подарков с ограниченным бюджетом:
- игровая палатка в виде юрты или вигвама — дети любят обустраивать собственные палатки для игр. Такой подарок можно подарить и мальчику, и девочке;
- пальчиковые краски — гипоаллергенные краски и ватман позволят проявить творчество в полной мере!
- набор маленького мастера — мальчишки от такого презента на Новый год 2021 просто в восторге, ведь теперь у них есть собственные инструменты, которые очень похожи на папины;
- спортивный инвентарь — мячи, гантели, костюмы для тренировок или даже собственный тренажер понравятся очень многим мальчикам. Девочкам можно купить массажный круг, скакалку или специальный коврик для занятий;
- коллекция любимых персонажей — в возрасте 4-6 лет дети активно изучают героев мультфильмов, запоминают их особенности и играют по ролям. Полная коллекция смешариков, фиксиков, миньонов и других персонажей сделает такую игру еще более интересной;
- интерактивный пупс или кукла — этот подарок на Новый 2021 год можно преподнести маленькой дочке, у которой только проснулся интерес к игре в дочки-матери;
- костюм супергероя или принцессы — поможет ребенку перевоплотиться в любимого персонажа;
- портативная колонка — относительно недорогой подарок, который принесет детям немало радости. Чтобы презент был более интересным, выбирайте модели с подсветкой.
Что подарить друзьям на Новый год 2021Даже если у вас проблемы с бюджетом, нужно хотя бы символически поздравить близких. Ведь это говорит о вашем внимании, что намного важнее самого подарка.Вот что можно подарить друзьям в канун праздника:
- ежедневник — в стильном блокноте можно хранить всю нужную информацию: расписание, планы, мысли и так далее;
- магнитная доска на холодильник — оригинальный презент, на котором можно написать пару поздравительных слов;
- копилка в виде быка — так как именно бык является символом 2021 года;
- подушка с необычным дизайном — для парня это может быть какой-то интересный принт, для девушки – модель со стразами. Выбирайте в зависимости от стиля получателя;
- термостакан — незаменимая вещь во время прогулок, работы и даже долгих посиделок. Можно выбрать модель с новогодним дизайном, поздравительными надписями и числом 2021;
- ручка с именной гравировкой — желательно выбирать со специальной подставкой;
- кошелек или портмоне — из настоящей кожи вряд ли можно отнести к бюджетным подаркам, но можно подарить модель из кожзама или текстиля;
- набор носков — для девушки это могут быть милые теплые носочки с животными, а для парня – с интересными фразами, принтами, шутками или поздравлениями с 2021 годом. И хотя этот подарок считается банальным, его можно дарить, если проявить хоть немного фантазии;
- запасной ремешок для часов — такой необычный презент скажет о вашей внимательности и заботе.
- скалку для приготовления печенья — подойдет в случае, если девушка увлекается готовкой и не обидится на такой презент;
- кулон в виде бабочки — красивое и нежное украшение необязательно будет дорого стоить, особенно если украшено поделочными камнями;
- соль для ванны — красивая баночка с цветной солью поднимет настроение любой девушке. Желательно дополнить ее поздравительной надписью «С Новым 2021 годом!»;
- соляная лампа — необычный аксессуар обычно ставят на прикроватную тумбочку. Такой подарок не только порадует красивым и ровным светом, но и положительно скажется на состоянии здоровья. Считается, что соляные лампы помогают успокоиться, расслабиться, улучшают качество сна и способствуют нормализации всех процессов в организме;
- конфетница — станет украшением любого праздничного стола.
Другу можно подарить что-то из следующего списка:
- шоколадная медаль — и вкусно, и приятно. Подойдет сладкоежкам с хорошим чувством юмора;
- шампунь для усов и бороды — конечно, дарить такой презент нужно друзьям, у которых есть борода и усы;
- именной бокал для пива — отличный подарок для совместных посиделок в 2021 году;
- ключница в виде гранаты — стильный аксессуар поможет хранить ключи в полном порядке;
- формы для льда в виде стопок — оригинальный подарок сделает лед гораздо интереснее.