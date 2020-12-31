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Доктор Мясников: "Поход в баню при похмелье может привести к печальному исходу"

Доктор Мясников: "Поход в баню при похмелье может привести к печальному исходу"

| 31 дек 2020 | 10:25

Поход в баню при похмелье может привести к летальному исходу. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.



Доктор Мясников объяснил, что алкоголь является сильным мочегонным средством, поэтому при похмелье человек страдает от обезвоживания. «Я понимаю — клин-клином. Грубо говоря, если ты выжил в бане, может быть, тебе полегчает. Но очень может быть, что ты потеряешь там сознание, а то и окочуришься», — сказал телеведущий в эфире телеканала «Россия 1».

Чтобы избежать похмелья, Мясников посоветовал употреблять во время застолья вареный картофель, жирную пищу и суп. Врач предупредил, что плохого состояния на утро можно избежать, если соблюдать умеренность в употреблении алкоголя. Чтобы избежать сильного опьянения, телеведущий рекомендовал за несколько часов до застолья выпить малое количество алкоголя, а после столовую ложку подсолнечного масла.

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Источник: ura.news

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