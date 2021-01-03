Метеорный поток Квадрантиды можно будет увидеть в небе над Башкирией

| 03 янв 2021 | 10:02

Жители Башкирии смогут увидеть максимум метеорного потока Квадрантиды в ночь с 3 на 4 января, сообщает пресс-служба уфимского планетария.







Отмечается, что Квадрантиды являются одним из самых обильных звездопадов, который можно ставить в один ряд с такими потоками-гигантами, как Геминиды (действуют в декабре) и знаменитые Персеиды (в августе). Своё название он получил от созвездия Небесного Квадранта (Quadrans Muralis), находящегося на старинных звёздных картах между созвездиями Дракона, Геркулеса и Волопаса.

Метеорный поток Квадрантиды следует наблюдать в северо-восточной области неба. Как и любой звездопад, он будет лучше всего виден за городом, где нет засветки неба уличными фонарями. Отмечено, что для наблюдения метеоров не потребуются оптические инструменты. Их можно будет увидеть невооружённым глазом.



Максимальная активность потока непродолжительная – всего несколько часов.





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