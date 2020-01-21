Как сэкономить автомобильное топливо зимой: 8 способов

Статистика утверждает: средний российский автомобилист накатывает в год около 15 тысяч километров. А при нынешней стоимости литра бензина расходы на него превысят 50 тысяч рублей в год - полторы среднероссийские месячные зарплаты. Вывод один: надо экономить. Но как?







Наиболее дорогой способ - поменять автомобиль на новейшую супер-модель с потреблением топлива меньше 4 литров на 100 км. Однако это лишь по паспорту.

Не гоняйте двигатель "вхолостую"

Обращайте внимание на качество

Следите за давлением воздуха в шинах

Чистый автомобиль экономичнее

Езда должна быть аккуратной ровной

С горки - на нейтралке









По жизни - с нашими дорогами и пробками - реальный расход может оказаться вдвое выше. А если прибавить затраты на нового "железного коня", который сам очень круто подорожал?"РГ" предлагает восемь более скромных способов сокращения топливных затрат: не требующих заметных усилий, но совокупно приносящих очень неплохой эффект.Не прогревайте его после запуска - современному автомобилю это не нужно. Выключайте зажигание, когда попали в "пробку", стоите на железнодорожном переходе и так далее. Если незапланированная остановка продлится более 30 секунд - глушите мотор. Помните: две-три минуты работы двигателя на холостых оборотах "съедают" бензин, которого хватило бы на пару километров пробега.При возможности заправляйтесь на "проверенных" заправочных станциях. При острой необходимости заправиться на АЗС незнакомой компании, не заливайте полный бак - лучше дозаправиться позже."Сдутые" колеса с давлением ниже нормы на 40 процентов увеличивают расход топлива на 10-15 процентов и более. А подкаченные сверх нормы - расход снижают.При скорости выше в 60 километров в час чистый автомобиль сбережет до 3 процентов топлива. Открытые окна, наоборот, увеличат расход. Те же потери обеспечены, если машина "обвешана" дополнительными побрякушками. Например, если багажник на крыше используется редко - в промежутках не ленитесь снимать его, чтобы не терять до 0,8 литра бензина на каждые 100 километров пути. А дополнительный спойлер может увеличить расход бензина аж на 10-15 процентов.Оптимальный расход топлива начинается при скорости выше 50-60 километров в час и заканчивается после 70-90 (в зависимости от марки автомобиля). А при скорости 135-145 км/час расход бензина увеличивается на 25-40 процентов. Если в вашем автомобиле нет "экономайзера", показывающего наиболее экономичный расход бензина, следите за тахометром: пусть он показывает от 1500 до 2000 оборотов. И помните, что резкий старт (например, от светофора) увеличивает расход до 30 литров на 100 километров.

В машинах с механической КПП можно использовать такой эффективный способ экономии бензина, как езда под горку на нейтральной передаче.

Можно отключить лишние гаджеты

Подключить систему круиз-контроля

Источник: "Российская газета"

Фото: depositphotos.com

Автомобильный кондиционер повышает расход бензина на 0,8 литра на каждые 100 километров, автомобильный холодильник - на 0,3-0,4 литра, включенная автомагнитола, телевизор - на 0,1-0,2 литра. Пользуйтесь этими гаджетами лишь при необходимости и выключайте, если в них нет надобности.Зато система круиз-контроля, наоборот, помогает экономить топливо. Без нее - только из-за подрагивания ноги водителя на педали акселератора - расход бензина увеличивается на 1-5 процентов.Удачи на дорогах!