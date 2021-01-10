Жители Башкирии смогут увидеть яркий астероид
| 10 янв 2021 | 19:34
В ночь с 13 на 14 января произойдет сближение Земли с открытым в 2020 году астероидом WU5. Жители России могут наблюдать событие в созвездии Близнецов. Об этом рассказал российский астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Денис Денисенко в беседе с URA.RU.
«Астероид WU5 будет ярким, 13 звездной величины. Двигаться он будет по созвездию Близнецов и полетит в сторону созвездия Возничего. Увидеть его можно, но только в мощный телескоп — от 30 сантиметров. 13 января будет новолуние, соответственно, свет луны не будет мешать наблюдению», — отметил астроном.
Ученый уточнил, что астероид пройдет более чем в 7,5 млн км от Земли. Так что, вопреки мнению СМИ, потенциально опасным он не является.
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