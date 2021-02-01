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В Дуванском районе корова родила сразу троих телят

В Дуванском районе корова родила сразу троих телят

Дуванский район | 01 фев 2021 | 11:55

Настоящее чудо произошло в Дуванском районе в одном из частных хозяйств. Там корова родила сразу троих телят. По словам ветеринаров, такое в природе встречается очень редко. 

Пополнение произошло в хозяйстве жителей села Метели Анастасии и Ивана. Пара переехала из города в деревню, чтобы налаживать свой быт в экологическом чистом месте. К тому же, у них у самих есть трое детей, которые очень любят быть на природе и ухаживать за животными. Новоиспеченные селяне завели четыре коровы, купили доильный аппарат и решили вести маленький бизнес. 

Анастасия, жительница села:

«Мы никак не ожидали, что будут тройняшки, и были очень удивлены. Две телочки родились первыми, а последний, бычок, оказался послабее. Его мы занесли домой. Детям было очень интересно, они буквально обступили теленка»
Коровье семейство навестили ветеринары. Зорька и ее телята чувствуют себя отлично. Как отметил в интервью «Дуванскому вестнику» начальник районной ветстанции Рауль Нуриев, благополучно выносить тройню и родить всех телят здоровыми Зорька смогла благодаря хорошему уходу, полноценному рациону, регулярному достаточному питанию и возможности много двигаться, сообщает «Дуванский вестник».

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Источник: bash.news

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