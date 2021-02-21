Какие продукты улучшают умственные способности детей

| 21 фев 2021 | 20:21

Каждый родитель хочет, чтобы их дети были умными и имели хорошую успеваемость в школе. Для того, чтобы ребенок хорошо учился в школе, нужна не только поддержка и помощь родителей, но и хорошее, полноценное питание.







Какие продукты нужно включать в рацион ребенка, чтобы повышалась его умственная активность?

Яйцо

Овощи разных цветов

В яичных желтках содержится холин – это витамин, который оказывает влияние на развитие памяти, поэтому в рацион ребенка необходимо включать яйца. Также они являются источником протеина.Томаты, тыква, морковь – это отличные источники антиоксидантов, которые поддерживают здоровыми клетки головного мозга.





Лосось

Йогурт и молоко

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Постное мясо

Цельнозерновые продукты

Ягоды

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В рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот, которые отвечают за рост и работу мозга. Различные исследования доказывают полезность жирных кислот: люди, которые постоянно употребляют жирные кислота, добиваются хороших результатов в тестах на сообразительность.Витамином В и протеинами богаты молочные продукты. Они заряжают энергией мозг. В рационе ребенка обязательно должны быть молочные продукты.Отличным источником цинка и железа является постное мясо, например, нежирная говядина. Они являются полезными для памяти и помогают лучше концентрироваться.А лучшим источником глюкозы для мозга вашего ребенка являются цельнозерновые продукты – это хлопья, овсяная каша, отруби из цельного зерна. Хорошим завтраком для ребенка послужат мюсли. Если же ребенок любит бутерброды, то их можно готовить из цельнозернового хлеба.Разнообразными витаминами богаты ягоды.