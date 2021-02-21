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Какие продукты улучшают умственные способности детей

Какие продукты улучшают умственные способности детей

| 21 фев 2021 | 20:21

Каждый родитель хочет, чтобы их дети были умными и имели хорошую успеваемость в школе. Для того, чтобы ребенок хорошо учился в школе, нужна не только поддержка и помощь родителей, но и хорошее, полноценное питание.

Какие продукты нужно включать в рацион ребенка, чтобы повышалась его умственная активность?

Яйцо

В яичных желтках содержится холин – это витамин, который оказывает влияние на развитие памяти, поэтому в рацион ребенка необходимо включать яйца. Также они являются источником протеина.

Овощи разных цветов

Томаты, тыква, морковь – это отличные источники антиоксидантов, которые поддерживают здоровыми клетки головного мозга.


Лосось

В рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот, которые отвечают за рост и работу мозга. Различные исследования доказывают полезность жирных кислот: люди, которые постоянно употребляют жирные кислота, добиваются хороших результатов в тестах на сообразительность.

Йогурт и молоко

Витамином В и протеинами богаты молочные продукты. Они заряжают энергией мозг. В рационе ребенка обязательно должны быть молочные продукты.

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Постное мясо

Отличным источником цинка и железа является постное мясо, например, нежирная говядина. Они являются полезными для памяти и помогают лучше концентрироваться.

Цельнозерновые продукты

А лучшим источником глюкозы для мозга вашего ребенка являются цельнозерновые продукты – это хлопья, овсяная каша, отруби из цельного зерна. Хорошим завтраком для ребенка послужат мюсли. Если же ребенок любит бутерброды, то их можно готовить из цельнозернового хлеба.

Ягоды

Разнообразными витаминами богаты ягоды.

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