Какие продукты улучшают умственные способности детей
| 21 фев 2021 | 20:21
Каждый родитель хочет, чтобы их дети были умными и имели хорошую успеваемость в школе. Для того, чтобы ребенок хорошо учился в школе, нужна не только поддержка и помощь родителей, но и хорошее, полноценное питание.
Какие продукты нужно включать в рацион ребенка, чтобы повышалась его умственная активность?
ЯйцоВ яичных желтках содержится холин – это витамин, который оказывает влияние на развитие памяти, поэтому в рацион ребенка необходимо включать яйца. Также они являются источником протеина.
Овощи разных цветовТоматы, тыква, морковь – это отличные источники антиоксидантов, которые поддерживают здоровыми клетки головного мозга.
ЛососьВ рыбе содержится большое количество омега-3 жирных кислот, которые отвечают за рост и работу мозга. Различные исследования доказывают полезность жирных кислот: люди, которые постоянно употребляют жирные кислота, добиваются хороших результатов в тестах на сообразительность.
Йогурт и молокоВитамином В и протеинами богаты молочные продукты. Они заряжают энергией мозг. В рационе ребенка обязательно должны быть молочные продукты.
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Постное мясоОтличным источником цинка и железа является постное мясо, например, нежирная говядина. Они являются полезными для памяти и помогают лучше концентрироваться.
Цельнозерновые продуктыА лучшим источником глюкозы для мозга вашего ребенка являются цельнозерновые продукты – это хлопья, овсяная каша, отруби из цельного зерна. Хорошим завтраком для ребенка послужат мюсли. Если же ребенок любит бутерброды, то их можно готовить из цельнозернового хлеба.
ЯгодыРазнообразными витаминами богаты ягоды.
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