Питательные маски для волос в домашних условиях

| 22 фев 2021 | 15:03

Волосы нуждаются в питании. Если имеется нехватка микроэлементов и витаминов, то волосы могут потерять блеск, мягкость и начать сечься. Питание волос необходимо для того, чтобы противостоять вредным факторам – окрашиванию, завивке, выпрямлению, воздействию укладочных средств, сухого воздуха в помещения и жесткой воды.







Лучшее спасение волос – это питательные маски. Они просты в приготовлении и применении в домашних условиях.

Средство для тусклых волос

Средство для ломких волос

Средство против зуда

Различные средства для укладки волос и экология приводят к тому, что на волосах появляется пленка, которая лишает их блеска и делает тусклыми. С этой проблемой помогут справиться кисломолочные продукты: маска из сметаны или йогурта.Необходимо нанести на влажные волосы полчашки кисломолочного продукта и оставить на 20 минут. После волосы сполосните прохладной водой и вымойте мягким шампунем. Проводите процедуру еженедельно, и уже скоро увидите результат.Для того чтобы волосы не были ломкими нужно смешать половину чашки пива, яйцо и одну чайную ложку подсолнечного масла. Вам необходимо смешать данную смесь и нанести на влажные волосы на 15-20 минут. После волосы смойте водой, помойте шампунем.

Чтобы приготовить маску нужно смешать 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока, воды, оливкового масла. Смесь наносят на 20 минут на кожу головы. После необходимо промыть голову шампунем для сухих волос.

Средство для непослушных волос

Средство для поврежденных и сухих волос

Средство для всех типов волос









Если у вас волосы плохо укладываются и путаются, то вам поможет простая маска. На 15 минут нужно нанести на волосы кашицу из авокадо. Также к авокадо можно добавить яйцо, сметану, майонез или йогурт.На чистые и влажные волосы необходимо нанести полчашки жидкого меда, после нанесения надеть полиэтиленовую шапочку и подержать маску 15-20 минут. Если же волосы повреждены сильно, то в медовую маску можно добавить протертый авокадо или яйцо.

Самым эффективным средством для восстановления волос в народной медицине считается яйцо. В зависимости от ваших волос, вам понадобиться 1 или 2 яйца. Яйца необходимо взбить до появления пены и нанести их на чистые, влажные волосы. Маску оставить на 20-30 минут, после смойте ее прохладной водой. Не используйте теплую воду, потому что яйца могут свариться на волосах. Рекомендуется один или два раза в месяц вместо шампуня использовать яйцо. Данная процедура полезна для нормальных, сухих волос, но для жирных волос она не подойдет, так как не сможет удалить жирный слой с головы.





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Фото: pixabay