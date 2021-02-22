Питательные маски для волос в домашних условиях
| 22 фев 2021 | 15:03
Волосы нуждаются в питании. Если имеется нехватка микроэлементов и витаминов, то волосы могут потерять блеск, мягкость и начать сечься. Питание волос необходимо для того, чтобы противостоять вредным факторам – окрашиванию, завивке, выпрямлению, воздействию укладочных средств, сухого воздуха в помещения и жесткой воды.
Лучшее спасение волос – это питательные маски. Они просты в приготовлении и применении в домашних условиях.
Средство для тусклых волосРазличные средства для укладки волос и экология приводят к тому, что на волосах появляется пленка, которая лишает их блеска и делает тусклыми. С этой проблемой помогут справиться кисломолочные продукты: маска из сметаны или йогурта.
Необходимо нанести на влажные волосы полчашки кисломолочного продукта и оставить на 20 минут. После волосы сполосните прохладной водой и вымойте мягким шампунем. Проводите процедуру еженедельно, и уже скоро увидите результат.
Средство для ломких волосДля того чтобы волосы не были ломкими нужно смешать половину чашки пива, яйцо и одну чайную ложку подсолнечного масла. Вам необходимо смешать данную смесь и нанести на влажные волосы на 15-20 минут. После волосы смойте водой, помойте шампунем.
Средство против зуда
Чтобы приготовить маску нужно смешать 2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока, воды, оливкового масла. Смесь наносят на 20 минут на кожу головы. После необходимо промыть голову шампунем для сухих волос.
Средство для непослушных волосЕсли у вас волосы плохо укладываются и путаются, то вам поможет простая маска. На 15 минут нужно нанести на волосы кашицу из авокадо. Также к авокадо можно добавить яйцо, сметану, майонез или йогурт.
Средство для поврежденных и сухих волосНа чистые и влажные волосы необходимо нанести полчашки жидкого меда, после нанесения надеть полиэтиленовую шапочку и подержать маску 15-20 минут. Если же волосы повреждены сильно, то в медовую маску можно добавить протертый авокадо или яйцо.
Средство для всех типов волос
Самым эффективным средством для восстановления волос в народной медицине считается яйцо. В зависимости от ваших волос, вам понадобиться 1 или 2 яйца. Яйца необходимо взбить до появления пены и нанести их на чистые, влажные волосы. Маску оставить на 20-30 минут, после смойте ее прохладной водой. Не используйте теплую воду, потому что яйца могут свариться на волосах. Рекомендуется один или два раза в месяц вместо шампуня использовать яйцо. Данная процедура полезна для нормальных, сухих волос, но для жирных волос она не подойдет, так как не сможет удалить жирный слой с головы.