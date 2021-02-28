В Башкирии жители смогут наблюдать соединение двух планет

| 28 фев 2021 | 22:46

Жители Башкирии 5 марта в 11.46 часов смогут увидеть соединение двух планет. По данным Уфимского планетария, в это время Меркурий пройдет на угловом расстоянии в 0,3 градуса севернее Юпитера.







Планеты будут расположены довольно близко друг от друга: расстояние между ними будет меньше диаметра полной Луны.



«Для сравнения: угловой диаметр полной Луны 0,5 градуса. Но в это время оба светила будут на дневном небе и не будут видны, — сообщили в планетарии. — Но их сближение в этот день мы можем попытаться увидеть утром перед рассветом, хотя их видимость неблагоприятна».

Восходят планеты на рассвете – всего за сорок минут до восхода Солнца: Меркурий в 07.14 часов, Юпитер – в 07.17 часов. Видны они будут на юго-востоке у самого горизонта на фоне зари и можно попытаться отыскать их с помощью бинокля. Но для этого нужен полностью открытый горизонт в направлении на юго-восток, и нужно знать их точное положение на небе. Более слабый по блеску Меркурий будет виден над ярким Юпитером. Планеты видны в созвездии Козерога.





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Фото: скрин stellarium-web