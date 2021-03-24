Жители России смогут увидеть в апреле звездопад

| 24 мар 2021 | 21:33

В апреле жители России смогут наблюдать метеорный поток Лириды. В час будет падать 10-15 метеоров, рассказал астроном, автор youtube-канала Astro Channel Александр Смирнов.







«Поток действует во второй половине апреля, а максимум ожидается 21-22 числа. Рассчитывать можно на 10-15 метеоров в час, среди них бывают и яркие болиды», — пояснил эксперт.

Астроном указал и место, где вероятность увидеть Лириды будет выше всего. «Радиант потока находится поблизости от яркой звезды Веги (самая яркая звезда в созвездии Лиры, — прим. Ред.). Вечером он низко на северо-восточной стороне неба, а к утру будет уже высоко над головой. Метеоры хорошо видны невооруженным глазом, но желательно выехать за город, чтобы не мешала засветка уличных фонарей», — прокомментировал астрономическое событие Смирнов.





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