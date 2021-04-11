Жители Бурзянского района увидели в небе косяк из сотен лебедей | видео

Бурзянский район | 11 апр 2021 | 23:25

Жители Бурзянского района увидели в небе редкий по количеству пернатых косяк лебедей. Соответствующее видео прислали подписчики в редакцию «Вестей».





По словам местных жителей, стая, в которой насчитывалось не менее сотни птиц, пролетала на днях в небе над их деревней Байназарово.

- Красота! Ой, смотри, линия рассыпалась. А, нет, снова собрались, молодцы какие! – комментируют происходящее авторы ролика.





По словам ученых, в настоящее время в регионе идет весенняя миграция птиц и такие большие стаи — нормальное для данного времени года явление. Как раз в конце марта – начале апреля начинается весенняя миграция лебедей. Они собираются на открытых озерах и реках, где уже нет льда. Правда, обычно в косяке можно насчитать около 20-40 птиц, однако бывает и больше. Косяк из сотен лебедей можно считать довольно редким явлением, говорят специалисты.

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Фото: скрин видео