Сервис от Google Сервис показал, как менялись Уфа и Башкирия на протяжении 37 лет

Уфа | 16 апр 2021 | 14:29

Обновленная функция Timelapse позволила увидеть изменения Уфы и Башкортостана, а также других мест на планете с 1984 по 2020 год в формате 3D.







В приложении Google Earth появилась новая функция, с помощью которой можно увидеть изменения любой территории земного шара за последние 37 лет. В частности, любопытно понаблюдать за изменениями Уфы за это время. Посмотреть на Уфу за последние 37 лет можно здесь.



На первый взгляд кажется, что город визуально никак не изменился. Однако если увеличить масштаб карты, то можно заметить, как Уфа активно застраивалась и как менялись водные объекты вокруг города.

Известно, что разработчики объемной карты хотели таким образом доказать жителям, что человек существенно меняет климат и судьбу планеты. По заявлению Google, «это самое большое видео планеты на нашей планете», составленное из 24 миллионов спутниковых снимков, полученных с 1984-го по 2020 год.





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