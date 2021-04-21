Жители Башкортостана смогут увидеть сближение Венеры и Меркурия

| 21 апр 2021 | 09:40

Жители Республики Башкортостан смогут увидеть в небе сближение двух планет. Информация об этом появилась на интернет-ресурсе планетария Уфы.







26 апреля, приблизительно в 13:54 по местному времени, Меркурий пройдёт недалеко от Венеры на удалении в 1,3 градуса от неё. Подчеркивается, что в это время планеты будут находиться на дневном небе, и их сближение станет невозможно увидеть. Но, за светилами можно будет следить вечером.

«Обнаружить эту пару после захода Солнца можно попробовать при помощи бинокля, выбрав место с открытым горизонтом на северо-запад. Они незначительное время будут видны у самого горизонта в условиях вечерней зари в созвездии Овна. Меркурий будет виден незначительно выше яркой Венеры. Небесные тела быстро уйдут за горизонт: Венера в 21:25, Меркурий - на 10 минут позднее», - сообщили в пресс-центре городского планетария.

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Фото: из открытых источников