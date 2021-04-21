Жители Бураевского райна сняли на видео мини-смерч из пыли

Бураевский район | 21 апр 2021 | 12:21

В Бураевском района жители стали очевидцами редкого природного явления. Образовавшийся ветер поднял из пыли высокий и узкий столб. Свидетели засняли на видео своеобразное мини-торнадо.



— Как будто в Америке, только может немного поменьше, — подписал видеоролик автор.







Впрочем, вихрь из пыли стремительно исчез после того, как неподалеку от него проехала легковушка.



Города и районы Республики Башкортостан на сегодня покрыты пылью по причине отсутствия осадков. Данная проблема остро стоит в городе Уфе. На прошедшем очередном заседании глава города Сергей Греков дал поручение навести порядок на улицах.





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Фото: скриншот видео