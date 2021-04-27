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Жители Башкирии смогут наблюдать суперлуние

Жители Башкирии смогут наблюдать суперлуние

| 27 апр 2021 | 10:50

Жители Башкирии станут свидетелями необычного природного явления. В ночь с 27 по 28 апреля спутник Земли - Луна - станет полной.

Наблюдать астрономическое явление можно невооружённым глазом, ведь специалисты называют подобное «Суперлуной». Сейчас спутник Земли находится на ближайшем расстоянии к планете. 

Пресс-служба уфимского планетария:

«Когда Луна в полнолуние находится вблизи перигея (на ближайшем расстоянии от Земли), это называют Суперполнолунием. Суперлуна выглядит примерно на 12-14% больше, чем Микролуна, и на 7% больше, чем средняя полная Луна».
Расстояние Луны от Земли меняется потому, что орбита её не идеально круглая, а имеет слегка вытянутую овальную форму – форму эллипса. Точка на орбите, ближайшая к Земле, называется перигеем, а наиболее удаленная – апогеем.

Начало космического явления можно будет наблюдать с 21:11 по местному времени. 

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Источник: bash.news

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