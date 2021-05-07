Как получить хороший урожай огурцов

| 07 май 2021 | 12:11

Опытные садоводы рассказали, как получить большой урожай огурцов. Для этого нужно полить грядки «волшебным» ингредиентом и тогда от вкусных и сочных плодов не будет отбоя.







Рекомендуется использовать дрожжевое удобрение, благодаря которому на столе весь сезон будут огурцы. Такое средство прекрасно подходит как для рассады, так и для взрослых растений. Использовать можно не только традиционные дрожжи в брикетах, но и сухие. Главное условие – они должны быть свежими.



Для приготовления раствора необходимо в емкости смешать 50 грамм живых дрожжей (5 ч.л. сухих) и 1 л воды. Полученную смесь следует оставить настаиваться на сутки в теплом месте. Затем раствор смешивают с 4 л воды. Если используются сухие дрожжи, то к 1 пачке необходимо добавить 1 ст. л. сахара.



Перед внесением подкормки растения нужно полить. Затем под каждый куст вносят 2-5 ст. л. полученного настоя. Дозировка зависит от размера растения, пишет Уссурмедиа.

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Опытные огородники отмечают, что после такого удобрения огурцы будут расти как «на дрожжах». Эта подкормка напитает их необходимыми микроэлементами и веществами, которые благотворно отразятся на урожае. Сделав все по правилам, садовод сможет целое лето наслаждаться вкусными и хрустящими огурцами.



