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В Бурзянском районе Башкирии обнаружили необычные захоронения

В Бурзянском районе Башкирии обнаружили необычные захоронения

Бурзянский район | 09 май 2021 | 20:57

Путешественник из Башкирии Олег Чегодаев обнаружил необычные захоронения в Бурзянском районе. Фото своей находки он опубликовал на страницах соцсетей сегодня, 9 мая.

На кадрах видно, что вместо уже традиционных оград могилы оформлены деревянными срубами. Олег Чегодаев рассказал, что его подписчик в Инстаграм объяснил этот факт башкирской традицией.

«У башкир считается, что за время пока сгниет сруб, человек тоже полностью разлагается. И это место снова пригодно для захоронения. Они понимали, что человек не вечен и должен освободить место для следующего. И за это время умирают его близкие и уже присматривать не кому за могилкой», - привел Олег Чегодаев слова Илфата Толкобаева.
Пользователи соцсетей отметили, что такие захоронения можно встретить и в других районах Башкирии, например, по дороге к Инзеру.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети / VK / Олег Чегодаев

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