Житель столицы Башкирии показал фото заснеженного города, сделанные 17 мая 1981 года

17 май 2021 | 12:16

Весна 1981 в столице региона началась как обычно, стало тепло, все растаяло, зацвела черемуха. Люди сняли теплые шубы, пальто и куртки, как вдруг, неожиданно 17 днем пошел густой снег, рассказывает журнал «Панорама Башкортостана».



Растаял он только через несколько дней. Фотографии необычного погодного явления предоставил житель столица Башкирии Александр Федорович.







По словам мужчины, он фотографировал из окна квартиры, где тогда проживал.

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Фото: «Панорама Башкортостана»/Александр Федорович

По данным синоптиков, такое явление для нашего региона крайне редкое, оно может проявиться только когда холодные арктические массы с севера задерживаются Уральскими горами на территории Башкирии и соседних республик.