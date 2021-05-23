Жители Башкортостана смогут наблюдать необычное небесное явление

23 май 2021 | 18:17

В среду, 26 мая, жители Республики Башкортостан смогут наблюдать так называемое суперлуние. В это время Луна окажется на максимально близком расстоянии к Земле, и из-за этого будет казаться больше обычного, сообщили специалисты уфимского планетария.







Редкое небесное явление продолжится в течение 3-х часов – с 14:45 до 17:52 часов по местному времени. Специалисты рассказали, что суперлуние в этот день совпадает с затмением Луны, но жители республики смогут наблюдать только «увеличенную» Луну – затмение же будет видно только из Австрии, Юго-Восточной Азии, западного побережья США и Дальнего Востока.





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