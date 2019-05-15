Чем кормили солдат в Великую Отечественную войну

Чем дальше от нас события Великой Отечественной, тем сложнее нам представить, как выживали люди в то нелегкое время. Продовольственное снабжение тогда играло стратегически важную роль – от каши или махорки зависел успех битвы.



Полевая кухня передвигалась на платформе грузовика или передвижном шасси. Имела от одного до четырех котлов, в которых за 40 минут закипала вода, а через 1,5 часа был готов ужин, через три – обед из двух блюд для роты.Одним из самых сытных блюд был фронтовой кулеш – густой суп, которым кормили танковые экипажи. Для его приготовления необходимо: 500 граммов грудинки на костях или тушенки, 250-300 граммов пшена, три-четыре картофелины, две-три луковицы и 1,5-2 литра воды. Срезать мясо с кости или вынуть из банок тушенку, варить кости 15 минут в кипящей воде, добавить пшено, и варить до готовности (10 минут). После очистить картофель, нарезать крупными кубиками, добавить в кастрюлю. Срезанное с костей сало обжарить с луком на сковороде и отправить в суп.Солдат на передовой кормили гороховым супом. Количество ингредиентов зависело от наличия и количества бойцов. Брали перловую крупу, картошку, сало, лук, морковь, тушенку и горох. Горох надо с вечера замочить в холодной воде, в него же можно добавить перловку. После крупу отварить, незадолго до готовности добавить картошку и предварительно обжаренные на сале лук и морковь. В последнюю очередь добавить тушенку.

Популярным блюдом была и каша с чесноком. В рецепте значатся стакан пшена, три стакана воды, подсолнечное масло, лук, чеснок и соль. Крупу ставили варить, параллельно обжаривали на масле лук и, когда вода в каше кипела, добавляли поджарку в кастрюлю, солили и варили пять минут. Чеснок чистили, мелко нарезали и добавляли в снятую с огня кашу, после чего кастрюлю заворачивали в шубу и давали распариться, чтобы каша получилась нежной, ароматной и густой.



Часто на фронте готовили картофельный суп. Для его приготовления брали ведро воды, два килограмма мяса, полведра картофеля, полстакана муки и десять стаканов овсяной или перловой крупы (можно ячневой). Морковь, жир, лук, капуста, сельдерей – если есть. Очистить картошку и нарезать для супа. Заболтать муку. Обжарить лук, морковь, сельдерей. Отварить мясо. Закинуть в кастрюлю к мясу все приготовленное ранее. Варить до готовности.



Пользовалась успехом у солдат и макаловка – особым способом приготовленная тушенка. Лук и морковь жарили на масле или сале, после чего добавляли тушенку и тушили еще пять-семь минут на слабом огне. Ели макаловку, макая в нее хлеб и накладывая сверху "густоту".



А по случаю удачных сражений готовили макароны "Балтийские". Ингредиенты блюда незамысловаты: 500 граммов макаронов, 500 граммов мяса на ребрышках и 150-200 граммов репчатого лука. Мясо нарезать кубиками и варить до готовности, макароны отварить, лук пассеровать до золотистого цвета на сковороде. Все смешать в кастрюле, добавить немного мясного бульона и отправить на 10-20 минут в горячую духовку.



Дефицитный чай на фронте заменяли... морковью. Ее терли на терке, сушили или прожаривали на противне в духовке с чагой. Готовую заварку заливали кипятком и пили – от моркови чай получал сладость, а чага давала особый вкус и характерный для обычного чая темный цвет.



Хлеб, бывший на войне на вес золота, тоже заменяли, чем могли. Существует несколько рецептов. Первый носил название хлеб "Ржевский". Для его приготовления требовалось отварить картофель в мундире, очистить и пропустить через мясорубку. Полученную массу выкладывали на противень, посыпанный отрубями и охлаждали. После добавляли отруби, солили, быстро замешивали тесто и, поместив в смазанную маслом форму, выпекали до готовности.



А в осажденном Ленинграде кормились "Блокадным" хлебом. Мука, чаще всего ржаная обойная, составляла лишь 10-12%, остальное – жмых, шрот, сметки муки с оборудования и пола, выбойка из мешков, пищевая целлюлоза и даже хвоя. Дневная норма такого хлеба составляла 125 граммов. В фашистских концлагерях пленников кормили "Остен-бротом". Этот хлеб был утвержден Министерством продовольственного снабжения в Рейхе "только для русских". По рецепту брались отжимки сахарной свеклы – 40%, отруби – 30%, древесные опилки – 20% и целлюлозная мука из листьев или соломы – 10%. Из этой смеси и готовился "хлеб" концлагерей.