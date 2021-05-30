В Уфе дети построили сказочный "Домик хоббита" | видео
30 май 2021 | 22:06
В Уфе воспитанники местного подросткового клуба создали Домик хоббита. Раньше на этом газоне парковались машины. Жилище известного литературного киногероя можно увидеть во дворе по адресу: проспект Октября, 14/2.
Сказочный дом построили из материалов, которые остались от разрушенного по соседству строения. Сейчас некогда старый газон стал одним из мест, куда приходят пользователи соцсетей для того, чтобы сделать интересное фото.