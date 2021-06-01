Жители Башкирии смогут увидеть необычное природное явление

01 июн 2021 | 12:21

Сегодня, 1 июня, в пресс-службе Уфимского городского планетария рассказали о необычном природном явлении, которое смогут наблюдать жители республики 10 июня. В этот день Луна закроет собой часть солнечного диска. Частичное солнечное затмение произойдет в 15:51 по уфимскому времени.







По словам астрологов, когда спутник Земли закроет часть Солнца, с правой стороны солнечного диска будет видна маленькая черная щербинка. Максимально хорошо затмение можно будет наблюдать в 16:52. Луна будет «загораживать» Солнце почти два часа.

Специалисты предупреждают, что смотреть на Солнце невооруженным глазом, а тем более через бинокль или телескоп, категорически нельзя. Это может привести к полной потере зрения. Чтобы наслаждаться редким природным явлением, лучше использовать специальные астрономические очки для наблюдения, сварочные маски, засвеченную фотопленку, рентгеновские снимки. Есть также способ изготовить светофильтр самостоятельно – для этого необходимо закоптить свечкой с двух сторон обычное стекло.





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