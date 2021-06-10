В Башкортостане разработали антенну для дешевой связи 5G и 6G

10 июн 2021 | 14:10

Научные сотрудники кафедры телекоммуникационных систем Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) разработали микрополосковатую печатную антенну миллиметрового диапазона. С помощью этой антенны связь в системах 5G и 6G станет бюджетной и удобной, сообщает пресс-служба правительства РБ.







«С внедрением микрополосковых печатных антенн можно максимально бюджетно как разворачивать сети нового поколения, так и присоединиться к существующим. Благодаря миниатюрному размеру, антенну можно встроить в любое устройство, в том числе датчик или сенсор; интегрировать в общую платформу – она будет принимать и передавать сигнал. Также можно использовать ее как элемент антенных решеток, включающих десятки миниатюрных излучателей, позволяющих создать направленные радиолучи к абоненту для повышения скорости передачи и снижения задержек. Один из возможных вариантов приложения антенны – создание вместо проводных соединений в центрах обработки данных высокоскоростных беспроводных шлюзов», – рассказала одна из авторов разработки, старший научный сотрудник, доцент кафедры телекоммуникационных систем УГАТУ Елизавета Грахова.



Отмечается, что сейчас нижний СВЧ-диапазон переполнен различными мобильными службами (Wi-Fi, GSM, LTE), поэтому скорость передачи данных ограничена. Однако развитие беспилотного транспорта и других технологий требует молниеносную скорость. Эта проблема может быть решена благодаря разработке ученых из УГАТУ.

Преимущества антенны – компактный размер в несколько миллиметров и рабочий диапазон частот в субтерагерцовой области спектра (75 – 110 гигагерц). При этом себестоимость устройства ниже по сравнению с аналогами: это может ускорить запуск разработки в массовое производство.





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Фото: пресс-служба правительства РБ