Жители Башкортостана в ночь с 26 на 27 июня смогут увидеть метеорный поток «Июньские Боотиды»

22:27, 12 июн 2021

В ночь с 26 на 27 июня – максимум метеорного потока Июньские Боотиды, который действует с 22 июня по 2 июля. Название поток получил по созвездию Волопаса (по латыни Bootes), в котором находится радиант потока — точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры. В этом году максимум потока ожидается под утро 27 июня.







Июньские Боотиды не совсем обычный поток и ведет себя непредсказуемо. Чаще всего активность потока очень низкая: 1-2 метеора в час, но несколько раз наблюдались всплески активности – до 100 метеоров в час — в 1916, 1921, 1927 г.г. Между 1928 -1997 г.г. поток не проявлял себя и вот в 1998 году вдруг сильный всплеск активности – 100 метеоров в час! Значительная активность наблюдалась также в 2004 году – до 50 метеоров в час.



По описанию наблюдателей Июньские Боотиды медленные, белые метеоры с желтоватыми следами, в основном короткие. Некоторые из них взрываются или дают сильную световую вспышку в конце полета.

Прародительницей потока считается комета Понса — Виннеке, открытая в 1819 году Ж. Понсом в Марселе и переоткрытая в 1858 году А. Виннеке в Бонне. Комета относится к короткопериодическим, её период обращения вокруг Солнца составляет 6,36 года, размер ядра кометы – 2.6 км.









К сожалению, светлые июньские ночи не очень благоприятствуют наблюдению метеоров. К тому же в ночь максимума наблюдениям помешает почти полная Луна (полнолуние 24 июня), она взойдет в полночь и будет засвечивать небо до рассвета, позволяя увидеть только очень яркие метеоры. Созвездие Волопаса, в котором находится радиант потока, будет находиться достаточно высоко над горизонтом всю ночь, поэтому наблюдать поток можно с вечера и до утра. Как и всегда, наблюдать метеоры лучше всего за городом, где нет засветки неба уличным освещением.





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