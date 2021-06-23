В Бурзянском районе Башкирии на месте пожара нашли нетронутый огнем Коран

18:16, 23 июн 2021

Необыкновенная история приключилась в административном центре Бурзянского района Башкирии – селе Старосубхангулово. 21 июня там случился страшный пожар, который полностью уничтожил сразу два деревенских дома. По словам местных жителей, в огне никто не пострадал, а бороться с пламенем пожарным помогали сами сельчане.







Спустя некоторое время погорельцы начали разбирать остатки сгоревших вещей. На одном из участков они обнаружили настоящее чудо – нетронутый огнем и водой Коран (священная для всех мусульман книга - Ред).

- Мы все видели такое на картинках, но я в такие вещи не верил. А вот реальный пример. И смотрите, тут все отчетливо видно. Книга черная, а ни одна страница не повреждена. Все читается, хотя столько воды было, такой сильный огонь, - говорит заснявший видео парень.

Ранее сообщалось о том, что в Бурзянском районе Башкирии обнаружили необычные захоронения.





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Фото: Миляуша Хабилова