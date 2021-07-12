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В Башкирии можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры

В Башкирии можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры

09:09, 12 июл 2021

Вечером 12 июля жители Башкирии смогут увидеть сближение молодой Луны и Венеры. Об этом сообщает уфимский городской планетарий.

Венера, как яркая звезда, и серп молодого месяца в возрасте 2,6 дней взойдут на небо после захода Солнца низко над западным горизонтом в созвездии Льва.

Отмечено, что оба светила будут видны непродолжительное время и быстро зайдут за горизонт: Венера в 23:06, Луна на полчаса позже.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: pixabay

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