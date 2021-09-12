В Салаватском районе Башкирии подросток нашел зуб мамонта

14:11, 12 сен 2021

Подросток, пасший стадо на границе Салаватского и Дуванского районов, нашел зуб мамонта. Пока не известно, будет ли передана находка в музей или останется дома у счастливчика.







Шестнадцатилетний житель села Шарипово пас овец и коров на границе Салаватского и Дуванского районов. Он нашел в поле странную кость, эксперты подтвердили, что это скорее всего зуб мамонта.

- Биолог геопарка «Янган-Тау», кандидат биологических наук Полина Полежанкина считает, что найденная кость — это зуб мамонта. По ее словам, такая же кость, найденная жителями деревни Идельбаево, хранится в геопарке, - сообщает ИА «Башинформ».

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Фото: соцсети