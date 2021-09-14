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В Башкортостане создали нейросеть рисующую картины (видео)

В Башкортостане создали нейросеть рисующую картины (видео)

20:35, 14 сен 2021

В Республике Башкортостан программисты разработали искусственную нейронную сеть, рисующую картинки к произведениям башкирских народных поэтов. Об этом рассказал telegram-кавнал Мэш Батащ.

Проект из Уфы «Нейробашкорт» показал инструменты разработки искусственного интеллекта, способные составлять картинку основанную на тексте произведений художественной литературы. Сейчас, например, ИИ рисует иллюстрации к стихотворениям башкирских народных поэтов — М. Карима и Салавата Юлаева.

 «Интересно использовать такие штуки на благо художественной культуры. Вот лучший эксперимент, который можно было бы построить в связи с башкирской культурой, — это, конечно же, взять для таких иллюстраций тексты Мустая Каримова, народного башкирского поэта», — подчеркнул технический руководитель проекта Борис Орехов.

В числе прочего, разработка программистов способна писать стихи, придумывать музыку, рисовать пейзажи и портреты.


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Источник: lenta.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа
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