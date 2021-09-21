Уфимский врач-уролог танцует и оперирует людей одновременно (видео)

10:19, 21 сен 2021

Руслан Сафиуллин — профессор и опытнейший медик. На его счету тысячи операций и спасённых людей. Не устать с плотным графиком нельзя, поэтому мужчина нашёл отдушину в танцах. Чтобы сохранять позитивный настрой и радовать больных, в пляс он пускается буквально везде.



Доктор танцует под песни во время операций, в коридоре больницы, на улице, на мероприятиях. Для Руслана это отличные кардионагрузки, а для окружающих — хорошее настроение.

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Источник: Mash Batash

Фото: скриншот видео