Уфимский врач-уролог танцует и оперирует людей одновременно (видео)
10:19, 21 сен 2021
Руслан Сафиуллин — профессор и опытнейший медик. На его счету тысячи операций и спасённых людей. Не устать с плотным графиком нельзя, поэтому мужчина нашёл отдушину в танцах. Чтобы сохранять позитивный настрой и радовать больных, в пляс он пускается буквально везде.
Доктор танцует под песни во время операций, в коридоре больницы, на улице, на мероприятиях. Для Руслана это отличные кардионагрузки, а для окружающих — хорошее настроение.
Источник: Mash Batash
Фото: скриншот видео
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