В Башкирии пенсионер вырастил 5 тонн гигантских тыкв

08:28, 27 сен 2021

Житель башкирского села прославился среди местных жителей благодаря своему богатому урожаю. Пожилой дедушка из Старого Сибая, как рассказал автор сообщения, опубликованного в социальных сетях, вырастил своими руками в огороде пять тонн тыкв.



– 92-летний дедушка из Старого Сибая вырастил в огороде пять тонн тыквы. Самая огромная весит 25 кг, – написал очевидец в своем сообщения.



Подписчики паблика, где было опубликовано сообщение, поддержали пожилого мужчину, похвалив его.



– Молодец, дед! А какие пироги с тыквой... Обалдеть..., – написала местная жительница.

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Фото: Сибай Город/Подслушано