Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

В Башкирии пенсионер вырастил 5 тонн гигантских тыкв

В Башкирии пенсионер вырастил 5 тонн гигантских тыкв

08:28, 27 сен 2021

Житель башкирского села прославился среди местных жителей благодаря своему богатому урожаю. Пожилой дедушка из Старого Сибая, как рассказал автор сообщения, опубликованного в социальных сетях, вырастил своими руками в огороде пять тонн тыкв.

– 92-летний дедушка из Старого Сибая вырастил в огороде пять тонн тыквы. Самая огромная весит 25 кг, – написал очевидец в своем сообщения.

Подписчики паблика, где было опубликовано сообщение, поддержали пожилого мужчину, похвалив его.

– Молодец, дед! А какие пироги с тыквой... Обалдеть..., – написала местная жительница.

Читайте также:

В Баймакском районе Башкирии мужчина напал на бывшую жену с топором
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Сибай Город/Подслушано
Теги: Баймакский район
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: