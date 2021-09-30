В Башкирии "выпал грязный дождь", случай прокомментировали метеорологи

18:47, 30 сен 2021

Башкирские метеорологи прокомментировали случай с выпадением необычного грязного дождя в Уфе.







Об аномальных осадках рассказали несколько дней назад жители башкирской столицы. Прошедший дождь оставил странные грязные следы на одежде и автомобилях граждан.



Как рассказали сотрудники Башгидромета, кислотность осадков в Уфе отслеживают пять станций, однако ни одна из них ничего аномального не зарегистрировала.

– Движения в атмосфере такие, что между слоями атмосферы происходит воздухообмен. Поэтому массы могут подняться в одном месте, а выпасть в другом. На какой территории и что произошло, сказать трудно. Это не обязательно в Башкирии. Возможно, были какие-то производственные работы в близлежащих районах, и массы принесло ветром через приземный слой атмосферы, – пояснили нам метеорологи.

Специалисты Башгидромета также подчеркнули, что хоть источник происхождения подобных осадков пока невозможно назвать, утверждать, что жители абсолютно не правы – преждевременно.





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