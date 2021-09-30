Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

В Башкирии "выпал грязный дождь", случай прокомментировали метеорологи

В Башкирии "выпал грязный дождь", случай прокомментировали метеорологи

18:47, 30 сен 2021

Башкирские метеорологи прокомментировали случай с выпадением необычного грязного дождя в Уфе.

Об аномальных осадках рассказали несколько дней назад жители башкирской столицы. Прошедший дождь оставил странные грязные следы на одежде и автомобилях граждан.

Как рассказали сотрудники Башгидромета, кислотность осадков в Уфе отслеживают пять станций, однако ни одна из них ничего аномального не зарегистрировала.

– Движения в атмосфере такие, что между слоями атмосферы происходит воздухообмен. Поэтому массы могут подняться в одном месте, а выпасть в другом. На какой территории и что произошло, сказать трудно. Это не обязательно в Башкирии. Возможно, были какие-то производственные работы в близлежащих районах, и массы принесло ветром через приземный слой атмосферы, – пояснили нам метеорологи.

Специалисты Башгидромета также подчеркнули, что хоть источник происхождения подобных осадков пока невозможно назвать, утверждать, что жители абсолютно не правы – преждевременно.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: