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Инвалид из Башкирии на руках покорил вершину горы в Непале

Инвалид из Башкирии на руках покорил вершину горы в Непале

11:12, 03 окт 2021

Уфимец Рустам Набиев, которому ампутировали ноги после обрушения казармы ВДВ в Омске в 2015 году, на руках поднялся на вершину горы Манаслу. Об этом в Instagram сообщил блогер-альпинист из Непала Mingma G.

Мужчина выложил фото с Рустамом Набиевым, 2 октября, и поздравил уроженца Башкирии с восхождением. 

«Без обеих ног он просто сделал вершину горы Манаслоу. <...>Лучшие новости за сегодня», — написал блогер. 
Сам Рустам Набиев сообщал, что восхождение началось 26 сентября. С собой он взял флаги Башкирии и России. 

Напомним, в 2020 году Рустам Набиев покорил вершину Эльбруса. Тогда свое восхождение он посвятил жене и двум дочкам.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: mingma.g
Теги: Уфа
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