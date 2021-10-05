Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Это интересно »

В Уфе побит рекорд осенней температуры

В Уфе побит рекорд осенней температуры

11:43, 05 окт 2021

Ночью 5 октября на метеостанции Уфа-Дёма был побит «холодный» рекорд, который продержался для этого дня 83 года. Об этом сообщает Башгидромет. 

Столбики термометров на метеостанции опустились до -6,7°, тогда как в 1938 году в этот день температура воздуха составляла -4,5°.

По республике температура воздуха понижались до -12° в селе Емаши Белокатайского района.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите ЗДЕСЬ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa.aif.ru
Теги: Уфа погода
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: