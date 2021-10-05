В Уфе побит рекорд осенней температуры

11:43, 05 окт 2021

Ночью 5 октября на метеостанции Уфа-Дёма был побит «холодный» рекорд, который продержался для этого дня 83 года. Об этом сообщает Башгидромет.



Столбики термометров на метеостанции опустились до -6,7°, тогда как в 1938 году в этот день температура воздуха составляла -4,5°.



По республике температура воздуха понижались до -12° в селе Емаши Белокатайского района.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите ЗДЕСЬ.



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