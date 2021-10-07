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В небе над Башкирией будет наблюдаться максимум метеорного потока «Дракониды»

В небе над Башкирией будет наблюдаться максимум метеорного потока «Дракониды»

10:47, 07 окт 2021

Жители Башкирии смогут наблюдать максимум метеорного потока «Дракониды», пик его активности ожидается в ночь с 8 на 9 октября. Об этом сообщают специалисты Уфимского городского планетария.

Сообщается, что метеорный поток «Дракониды» (также известный как Джакобиниды) действует с 6 по 10 октября. В эти дни Земля пересекает рой частиц, оставленных кометой Джакобини — Циннера, которые влетают в земную атмосферу, оставляя в небе яркие светящиеся следы.

Метеоры очень медленные, имеют желтоватый или красноватый цвет. Название потока связано с созвездием Дракона, в котором находится радиант потока - точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры.

Радиант потока располагается рядом с «головой» Дракона – околополярного созвездия, «хвост» которого протянулся между созвездиями Большой и Малой Медведицы.

Лучшее время для наблюдения Драконид сразу после наступления темноты, когда «голова» Дракона с радиантом видна выше всего над горизонтом, а ночью она опускается низко.

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Источник: ufa.aif.ru
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